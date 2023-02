Anticipazioni Buongiorno Mamma 2 terza puntata: fatta fuori

Crisi tra Guido e Anna nelle anticipazioni della terza puntata di Buongiorno Mamma 2 di venerdì 24 febbraio: Agata se ne va

Le anticipazioni della terza puntata di Buongiorno Mamma 2 in onda venerdì 24 febbraio sono al cardiopalma. La situazione è sempre più pensate tra i personaggi interpretati da Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta costretti a fare i conti con un’amara verità. Gli spoiler sulla seconda stagione della fiction ispirata ad una storia vera svelano alcune novità sul rapporto tra Guido e Anna, dando uno sguardo al passato. Dopo il risveglio dal coma e la voce ritrovata, recuperare l’equilibrio di un tempo è una vera e propria impresa. La donna che ha recuperato a pieno le sue capacità cognitive si è ripresa dopo molti anni e ha scoperto così che c’è una crisi matrimoniale da affrontare con grande coraggio e forza. Anna vorrebbe raccontare la verità a Sole in merito alla sua nascita, una rivelazione che potrebbe scioccarla visto che sta crescendo la sua bimba senza un padre. Mauro, intanto, non ha ancora svelato d’aver conosciuto Maurizia, ma questo segreto è destinato a saltare fuori, minando fortemente l’equilibrio precario esistente. Una vera e propria tempesta, che spinge Anna e Guido spalle al muro in questo momento, con il personaggio di Raoul Bova che reagirà molto male a questa situazione. Stando alle anticipazioni di Buongiorno Mamma 2 di stasera 24 febbraio con la sua terza puntata ci sará un addio, forse momentaneo. Viene fatto fuori il personaggio interpretato da Agata che decide di andar via.

Buongiorno Mamma 2 riassunto seconda puntata

Il 17 febbraio è andata in onda la seconda puntata di Buongiorno Mamma 2, con i due episodi dal titolo Vaghi ricordi e Rivincite. Nella prima Anna confessa a suo marito di temere d’essere finita in coma per uno shock dovuto al ritorno di Maurizia, ma Guido tenta di rassicurarla: la donna era morta già da molto. La donna è però certa d’essere stata aggredita, mentre il vicequestore Colaprico contatta Agata perché vuole parlare con Anna. Il rapporto tra marito e moglie, intanto, è alquanto complesso, con Guido che chiede alla donna di non tormentare i figli. Un flashback ci porta nel 2022, mostrando Guido mandare via Maurizia dalla festa del battesimo di Jacopo, dove lei era impegnata come cameriera. Perso il lavoro, viene aiutata dal padre di Guido, anche lui mandato via, che le presenta Saverio, che possiede un allevamento di cani. Al suo fianco c’è anche Mauro, al tempo piccolo, che è il barista che nel presente Agata ha incontrato.

Nella seconda Sole prova ad attirare l’attenzione di Federico, mandandogli foto carine insieme con Nina, ma lui non risponde. Anna prova a recuperare il rapporto perso con i suoi figli e il marito, facendo così ingelosire Agata, che va da Mauro, ignara del fatto che stia indagando su di lei. Si tratta quindi di una frequentazione con un chiaro scopo. Colaprico le dice che sta eliminando tutto ciò che riguarda Maurizia e le chiede di cancellare il suo numero. Federico si fa perdonare, presentandosi davanti scuola con un mazzo di rose, mentre Anna scova della marijuana in camera di Jacopo e lo affronta duramente, per poi scacciare anche Agata. Quest’ultima si ritrova poi in una situazione molto particolare con Jacopo, che prova a baciarla, ma lei mette in chiaro le cose: sono come fratello e sorella. Dopo uno scontro con Francesca, in merito al bacio visto con Paolo, Anna chiede scusa ai figli, che hanno sofferto gli anni della sua assenza, con Agata che si sente sempre più gelosa e fuori posto, così prende le sue cose e va da Mauro. Il vicequestore Colaprico, infine, trova nella bambola presa dal casale di Maurizia una chiave del Binsky Point, l’allevamento di Saverio, ucciso nel giorno dell’incendio.