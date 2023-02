C’è Posta per Te perché stasera non va in onda

Perché C’è Posta per Te non va in onda stasera sabato 25 febbraio: al posto dello show appuntamento con un omaggio speciale

Stasera 25 febbraio sarà un sabato diverso rispetto a quelli a cui siamo stati abituati nelle ultime settimane, perché è orfano di uno degli appuntamenti più attesi dell’intero palinsesto televisivo: quello con Maria De Filippi e C’è Posta per Te. Com’è facile da immaginare, la programmazione di Canale 5 è stata stravolta dopo la triste notizia della morte di Maurizio Costanzo, avvenuta nella giornata di ieri e che ha letteralmente sconvolto il mondo dello spettacolo e l’Italia intera. Così, dopo che ieri è saltato l’appuntamento con Uomini e Donne, anche un altro programma di Maria De Filippi, C’è posta per te, stasera non va in onda per lasciare spazio a uno speciale dedicato proprio alla memoria dell’amato conduttore. Stasera 25 febbraio, dunque, su Canale 5 andranno in onda due spettacoli speciali ideati proprio da Maurizio Costanzo. Prima è il turno di In ordine alfabetico, spettacolo del 1999 ha riunito per la prima volta in una lunga intervista rimasta negli annali della televisione tre giganti come Vittorio Gassman, Monica Vitti e Alberto Sordi. A seguire sarà il turno di I tre tenori, altra serata speciale ideata da Costanzo con protagonisti stavolta Corrado, Mike Bongiorno e Raimondo Vianello, tre veri e propri mostri sacri della televisione italiana. C’è posta per te stasera, quindi, non va in onda per lasciare spazio a due grandi omaggi alla memoria di un altro mito del nostro piccolo schermo, il leggendario Maurizio Costanzo, venuto a mancare nella giornata di ieri e la cui memoria vivrà per sempre tramite il grande retaggio che ha lasciato.

C’è Posta per Te quando torna

Salta, dunque, l’appuntamento di stasera con C’è posta per te e la programmazione del programma di Maria De Filippi dovrebbe riprendere regolarmente a partire da sabato prossimo. Non cambierà nulla nel calendario della programmazione di C’è posta per te, la fine verrà solo slittata di una settimana, ma non ci saranno cancellazioni di puntate. La scelta è arrivata, come detto, per omaggiare la memoria di Maurizio Costanzo, grandissimo protagonista della storia della televisione italiana e marito proprio di Maria De Filippi, le cui trasmissioni ora sono state messe giustamente in standby. Ieri è saltato l’appuntamento con Uomini e Donne, mentre domani non andrà in onda l’appuntamento settimanale con Amici. Lunedì, poi, sarà il momento dei funerali di Maurizio Costanzo, previsti per le ore 15:00 nella Chiesa degli Artisti a Roma e la cerimonia verrà seguita in diretta sia da Mediaset che dalla Rai. Il mondo della televisione, dunque, si ferma per dare il proprio omaggio a uno dei suoi grandi artefici e Maurizio Costanzo, inoltre. verrà ricordato anche domenica 26 febbraio con una puntata speciale di Verissimo, intitolata proprio Ciao Maurizio. Questo weekend, dunque, sarà dedicato al ricordo del conduttore, fino ai funerali di lunedì e poi la programmazione televisiva riprenderà il suo corso. C’è posta per te, dunque, torna sabato 4 marzo e riprenderà il racconto delle sue storie sempre molto intense, con i soliti ospiti d’eccezione che accompagnano Maria De Filippi.