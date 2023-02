Gilles Rocca e la fidanzata Miriam perché si sono lasciati dopo 14 anni

Perché Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati: lo stesso motivo della crisi del 2021. Come si sono conosciuti e il sogno di un figlio

Gilles Rocca, 40 anni, e Miriam Galanti, 33 anni, si sono lasciati, colpendo al cuore i loro fan, che credevano molto nella loro storia d’amore, soprattutto dopo il ritorno di fiamma nel 2021. L’annuncio su Instagram dell’ex di Ballando con le Stelle ha posto la parola fine a una relazione durata ben 14 anni, tra alti e bassi. Una fase della vita molto delicata e complessa, il che spiega l’assenza dai social in coppia nell’ultimo periodo, che un po’ aveva allarmato le sue fan più affezionate. Ora che tutto è ufficiale e che Miriam Galanti non è più la fidanzata di Gilles Rocca, si apre un nuovo e difficile capitolo, dal momento che i due si ritroveranno circondati dall’interesse generale. Intendono provare a proteggere la loro privacy, vedendo rispettato il diritto a vivere questo dolore in maniera quanto più privata possibile. La domanda che tutti si pongono è soltanto una, che si tratti di giornalisti o curiosi: perché Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati? Prevedendo tutto ciò, l’ex de L’Isola dei Famosi ha detto subito la sua, partendo proprio dall’interesse del pubblico per la loro storia d’amore. Ha spiegato nel post Instagram di come molti, in strada e online, gli chiedano perché non pubblichi più foto di coppia. Da un po’ mancavano le storie di vita quotidiana fianco a fianco con la sua fidanzata di una vita, ed ecco la risposta: “Dopo 14 anni d’amore, vissuti insieme e condividendo tutto, la nostra storia è finita”. Il perché è qualcosa di molto difficile da spiegare, sottolinea Rocca, che forse non è ancora stato in grado di capire a pieno le origini di tale frattura insanabile. Si è poi augurato che la morbosità generale resti fuori dal loro equilibrio, ora più fragile che mai, così da non sporcare ciò che c’è stato. Quando parla di gossip becero, pare tanto far riferimento a possibili ipotesi legate a tradimenti e, sottolineando come la loro storia sia stata fantastica, evidenzia dei buoni rapporti ancora in atto. Verrebbe da pensare, quindi, a una rottura dovuta a motivi profondi e non a un litigio devastante che li ha travolti. I fan ora sperano che nei prossimi mesi saranno proprio loro a decidere di parlarne apertamente.

Gilles Rocca e Miriam Galanti storia d’amore

Gilles Rocca, 40 anni, e Miriam Galanti 33 anni si erano già lasciato nell’estate 2021, che avevano trascorso da soli. Un periodo di pausa necessario, avendo vissuto una profonda crisi, dalla quale però si sono ripresi, annunciando d’essere nuovamente una coppia a ottobre dello stesso anno. A pesare su di loro sarebbe stata la grande pressione mediatica, aumentata a dismisura dopo la partecipazione di lui a Ballando con le Stelle e L’Isola dei Famosi. Il mondo dello spettacolo li considerava unicamente come coppia, il che ha condizionato le rispettive carriere. La distanza ha però aiutato i due a capire di voler stare ancora insieme: il sentimento ha battuto l’ossessione mediatica, che ora è tornata evidentemente a far sentire quel peso. I due convivevano da tempo e, durante l’esperienza in Honduras, Rocca aveva più volte sottolineato di voler avere una famiglia con lei, la donna della sua vita. La coppia è stata travolta da un colpo di fulmine, stando a quanto hanno raccontato. Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono conosciuti a scuola di recitazione e quando lui l’ha vista scendere le scale ne è rimasto incredibilmente colpito. Una storia d’amore, la loro, che ha fatto sognare a lungo e ora questa rottura colpisce al cuore migliaia di fan, che sperano in un ripensamento.