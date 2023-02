Resta con me cast: tutti gli attori da Gomorra

Nel cast di Resta con me chi sono gli attori di Gomorra da Sangue Blu ad Azzurra molti attori dalla serie

Sicuro hai riconosciuto molti attori di Gomorra nel cast di Resta con me e vuoi sapere nel dettaglio chi sono. Il personaggio di Francesco Arca della fiction Rai, Alessandro Scudieri, porta gli spettatori nelle indagini della Napoli notturna, così da potersi occupare del piccolo Diego durante il giorno. Tanta criminalità spietata, il che ci porta naturalmente a ripensare a una delle serie Tv più apprezzate degli ultimi anni, in Italia e all’estero: Gomorra. La storia in questo caso è decisamente differente e a fare da protagonista è la legge, non la malavita, ma i fan della serie con Salvatore Esposito e Marco D’Amore potrebbero aver individuato nel cast di Resta con me degli attori di Gomorra. Non sono tanti, tre, i protagonisti di quel grandioso successo, in alcune stagioni.

Resta con me: Donna Imma e Sangue Blu

Il primo nome da citare è quello di Maria Pia Calzone, 55 anni, che vanta una lunga e ricca carriera, ma che, inevitabilmente, viene oggi riconosciuta principalmente per il ruolo di Donna Imma Savastano, prima grande protagonista femminile di Gomorra, moglie del boss Don Pietro Savastano e madre di Genny, ovvero Salvatore Esposito, che prende le redini del clan durante l’assenza di entrambi. In Resta con me passa invece dall’altra parte della barricata, lavorando in nome del bene, interpretando il personaggio di Nunzia Raimondi, capo della Squadra Mobile di Napoli che, dopo la mancata promozione a questore, ha chiesto il trasferimento a Ischia, cambiando vita insieme a suo marito. Resta il capo ma la grande distanza e soprattutto la delusione l’hanno spinta a provare sempre meno interesse per i suoi agenti. Il caso della banda della lancia termica, però, la spingerà a risentire quella vecchia passione per il suo lavoro, tornando a guidare la sua squadra.

L’altro nome è quello di Arturo Muselli, 39 anni, che il pubblico riconosce in automatico, ormai, con il nome di Sangue Blu. Questo è il nome di strada dato al suo personaggio di Gomorra, Enzo Villa, amatissimo dal pubblico a partire dalla terza stagione, quando per la prima volta ha fatto il suo esordio sul set, mettendosi subito in mostra. La sua discendenza criminale è molto antica, essendo il rampollo di una delle famiglie camorristiche più antiche di Forcella, noto quartiere di Napoli, nipote di o’ Santo, uno di quelli che vengono considerati i pionieri del sistema malavitoso campano. La situazione cambia sensibilmente sul set della fiction Rai Resta con me, con il pubblico che deve abituarsi al fatto di non vedere neanche lui, così come Maria Pia Calzone, in un ruolo negativo. Il nome del suo personaggio è Marco Palma, giovane che non ha mai avuto le idee particolarmente chiare su cosa volesse fare nella vita. Gli eventi lo hanno trascinato, in qualche modo, fin da quando era un ragazzo tra i vicoli di Napoli, fianco a fianco con i suoi due amici di sempre, Alessandro e Gennaro. Avrebbe potuto scegliere un tipo di strada ma non lo ha fatto, ritrovandosi a lavorare per le forze dell’ordine e ottenendo, col tempo, il titolo di vicequestore aggiunto. La terra gli viene però meno sotto i piedi, di colpo, così la sua realtà viene stravolta dopo il trasferimento di Alessandro all’Unità di Intervento Notturna, così da prendersi cura di Diego, ma soprattutto l’addio di Ilaria, il suo grande amore. Dovrà quindi dimostrare d’essere davvero l’uomo equilibrato che è sempre sembrato, anche senza il supporto di persone care a indicargli la giusta direzione. Piccola apparizione infine anche per Ivana Lotito.