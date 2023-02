Anticipazioni Fiori sopra l’inferno ultima puntata: sopravvivrà solo uno

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Fiori sopra l’inferno: nel finale della fiction con Elena Sofia Ricci verranno a galla antichi segreti

Lunedì 27 febbraio va in onda l’ultima puntata di Fiori sopra l’inferno ed ecco le anticipazioni del finale della fiction con Elena Sofia Ricci. Nei due episodi conclusivi viene ritrovato il cadavere di Viesel, con il killer che ha agito nel suo solito modo, ovvero portandogli via qualcosa di suo, in questo caso la sua pelle. Dopo tante morti, però, ha commesso un grave errore, lasciando tracce del suo sangue sulla scena del crimine, il che offre la chance di risalire al suo DNA. Teresa si avvicina al momento di completare il profilo del serial killer, intuendo il filo rosso di tutti questi omicidi. Il suo obiettivo finale pare sia quello di proteggere i bambini a suo modo, e all’appello manca Mathias. Arriva infine una notte spaventosa, quella di San Nicola, che prevede l’arrivo dei Krampus secondo la leggenda, il che viene riproposto con una celebrazione, durante la quale Marini blocca Lucas Ebran, ma di colpo un bambino sparisce nel nulla. Si tratta di Markus e durante le ricerche Lucas viene rilasciato, mentre Teresa è certa che un confronto con Mathias possa offrirle un punto di vista cruciale per risolvere il caso, anticipando la prossima mossa del killer. Il bimbo non è però a casa, trovandosi allo stavolo, di fianco allo scheletro di un uomo, nuova vittima sulla quale Teresa deve indagare, scatenando un effetto domino che porta a galla segreti taciuti per 40 anni.

Fiori sopra l’inferno riassunto puntate precedenti

Nella prima puntata di Fiori sopra l’inferno viene ritrovato il cadavere del signor Valent nella cittadina di Travenì. Qualcuno ha ucciso l’ingegnere che ha progettato l’impianto da sci locale, sparito nel nulla da un giorno. Una morte decisamente violenta, con l’assassino che gli ha asportato gli occhi, spogliandolo e realizzando un fantoccio sfruttando i suoi vestiti. Per risolvere il mistero viene chiamata Teresa Battaglia, esperta profiler e commissario di Udine, affiancata dagli ispettori Massimo Marini e Giacomo Parisi. I primi sospetti ricadono sulla moglie di Valent, ma nel frattempo alcuni bambini delle elementari vengono tormentati da una figura misteriosa e decisamente allarmante, vestita di nero. Tutto peggiora quando dinanzi alla casa di una bimba viene scovata una lepre scuoiata.

Le indagini di Teresa la conducono nella morsa dell’uomo misterioso, con Marini che la ritrova nella sua auto, dov’è stata portata dopo essere svenuta. La figura sconosciuta viene poi intravista all’esterno della scuola, il che fa partire un inseguimento, che però non dà frutti. La squadra deve inoltre indagare sulle ossa di un bambino ritrovate, riaprendo il vecchio caso di una scomparsa datata di anni. Intanto la famiglia di Lucia è tormentata dall’uomo con il tabarro, con il padre che ritrova uno dei bracciali di sua moglie sporco di sangue, e vediamo Melania presa dal killer, che le strappa naso e orecchie a morsi. Gli agenti però riescono a trovarla ancora in vita, ma il clima di terrore non cessa, con l’assassino che aggredisce il figlio del sindaco, per poi decidere di risparmiarlo.

Sparito nel nulla, Dante Kravina viene ritrovato e catturato dagli agenti, che scoprono come il padre di Lucia si sia dato alla fuga perché temeva che si scoprisse il suo giro di droga, dopo la scomparsa di sua moglie. L’identikit del killer evidenzia come si tratti di un uomo alto dagli occhi azzurri e l’attenzione ricade su Lucas Ebran. Questi è un uomo molto burbero, che tende a tenersi lontano da tutti dopo essere stato licenziato presso il cantiere dell’impianto da sci. Abbandonata la casa della madre, di lui non si hanno più avute notizie. Scopriamo, poi, come il bidello della scuola continui a tormentare Oliver, amico di Lucia, così gli altri ragazzi raccontano ogni cosa a suo padre, che si presenta a casa del bidello e lo prende a pugni. In seguito vediamo l’uomo, malmenato, fermarsi nel bosco dopo aver visto la carcassa di un cinghiale, che è però una trappola del killer. I bambini, intanto, fanno una scoperta sorprendente, scovando una botola nel bosco e trovando una vera e propria prigione, al cui interno vi sono ossa umane.