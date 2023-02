Buongiorno Mamma 2 di chi è figlia Sole

Di chi è figlia Sole in Buongiorno Mamma 2: il segreto svelato nel finale. Conosciamo meglio Ginevra Francesconi, che avete già visto in Che Dio ci aiuti e non solo

In pochi ricordato di chi è figlia Sole in Buongiorno Mamma 2. Nella seconda stagione ritroviamo la famiglia Borghi, che ha come padre Guido, genitore di quattro figli: Francesca, Jacopo, Sole e Michele. Sua moglie è Anna Della Rosa, madre dei ragazzi che da sette anni è in coma, distesa nel letto di casa, incapace di reagire a causa di un’emorragia cerebrale, la cui causa è sempre rimasta sconosciuta, almeno fino alla seconda stagione della fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, che getta luce su quanto accaduto, aggiungendo il mistery al drama della serie. Uno degli elementi più interessanti del finale della prima stagione riguarda la seconda figlia della coppia, scatenando la curiosità dei fan in merito alla domanda: di chi è figlia Sole di Buongiorno Mamma 2. Per spiegarlo, facciamo un salto indietro e raccontiamo com’è finita la prima stagione della fiction Mediaset, con Agata che ha scoperto come il padre di Guido si mise all’opera per consentirgli di ottenere un certificato di nascita falso per Sole, figlia naturale di Maurizia Scalzi e del vicequestore Vincenzo Colaprico. L’uomo aveva appiccato l’incendio nel casale, evento intorno al quale si continua a indagare, ma Anna, amica d’infanzia di Maurizia, era riuscita a portare via la bambina appena in tempo. La trama si è però complicata dopo la scoperta dell’identità di Agata, figlia di Maurizia che si è finta la nuova infermiera di Anna, e che custodisce il segreto di Sole, in realtà sua sorella.

Buongiorno Mamma chi è Sole

Il personaggio di Sole Borghi in Buongiorno Mamma 2 è interpretato dall’attrice e modella Ginevra Francesconi, di 20 anni, nata a Sora il 22 aprile 2003. Nonostante la giovane età, la fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta non rappresenta per lei la prima esperienza sul set, anzi. Se pensate d’aver già vista altrove, potreste non sbagliarvi affatto, considerando come l’attrice di Sole è apparsa in un episodio di Che Dio ci aiuti 4. In seguito, invece, ha trovato spazio in una puntata di Don Matteo 11. La grande svolta nella sua carriera è però avvenuta nel 2019, sia dal punto di vista televisivo che cinematografico. Ha infatti interpretato il ruolo di Gloria nella serie TV Sara e Marti, prendendovi parte in due stagioni, per un totale di ben 40 episodi. Prima di ottenere la parte di Sole Borghi in Buongiorno Mamma 2, ha recitato in ben quattro film, The Nest (Il nido), Famosa, Regina e Genitori vs Influencer, che ha visto insieme la strana coppia composta da Fabio Volo e Giulia De Lellis. Il successo della fiction le ha inoltre consentito di approdare sul set di Il mio nome è vendetta, al fianco di Alessandro Gassmann. Attrice talentuosa, Ginevra Francesconi condivide sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 58mila follower, foto di vita privata e lavorativa, senza però condividere molto del suo intimo con i fan, tutelando la privacy, giustamente. Non sappiamo, quindi, se l’attrice di Sole abbia un fidanzato o meno, ma sappiamo che la recitazione non è una sua sola prerogativa in famiglia. Cresciuta a Sora, in provincia di Frosinone, ha sentito dentro di sé la stessa spinta verso il set di sua sorella maggiore, Ludovica, alla quale è molto legata.