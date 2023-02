Quando andrà in onda Amici 22 dopo la sospensione in seguito alla morte di Maurizio Costanzo: la data della puntata già registrata

Quando ricomincia Amici 22 si chiedono i fan nel massimo rispetto della morte di Maurizio Costanzo. Come ben sappiamo, la programmazione Mediaset ha subito un netto stop in seguito alla morte del giornalista avvenuta venerdì 24 febbraio e tra i programmi che sono saltati in questi giorni c’è stato anche Amici, con la puntata di domenica 26 febbraio che ha lasciato spazio a un lungo speciale di Verissimo dedicato all’amato conduttore. I fan ora si chiedono quando torna Amici dal momento che la programmazione di Canale 5 è destinata a riprendere con una particolare modalità. Per il talent show di Maria De Filippi la situazione è più delineata, perché la puntata che doveva andare in onda domenica scorsa è già stata registrata e quindi è solo da incastrare di nuovo nel calendario. Il momento scelto è quello di domenica 5 marzo, con il programma degli appuntamenti domenicali che quindi semplicemente scivola di una settimana, senza ulteriori incastri. Per quanto riguarda il daytime, invece, Amici 22 ricomincia a partire da lunedì 6 marzo, lasciando passare, dunque, tutta questa settimana e ricominciando normalmente la programmazione dopo la puntata già registrata. Anche per questa settimana, dunque, il talente show si ferma, poi ripartirà da domenica con la puntata già registrata e da lunedì con quelle del daytime, in attesa poi di vedere le nuove registrazioni. Dunque Amici andrà in onda il 6 marzo con il daytime.

Quando si registra Amici 22

A tal proposito, dunque, anche l’ultima registrazione di Amici 22 prima del serale è destinata a slittare. Considerando che la puntata già registrata e prevista per domenica 26 febbraio andrà invece in onda il 5 marzo, la puntata di questa settimana è stata annullata e quindi si ricomincerà direttamente dalla prossima settimana, con la registrazione della puntata che tornerá, dunque, domenica 12 marzo. Da chiarire, naturalmente, alcune dinamiche, come la presenza di Maria De Filippi, chiaramente scossa dal difficile periodo che sta vivendo. I suoi programmi, da Amici fino a Uomini e Donne e C’è posta per te, sono stati messi in standby da venerdì, giorno della morte di suo marito Maurizio Costanzo, e piano piano riprenderanno. Per il talent show il piano per la ripresa è fissata, più incerto invece quello di Uomini e Donne, che potrebbe ripartire in settimana con le puntate già registrate, ma a riguardo mancano ancora comunicazioni certe. Sicuramente tutto quanto tornerà alla normalità, ma sicuramente bisogna fare i conti con una situazione complessa e col dolore che sta affrontando la storica conduttrice di Canale 5.

Dunque, rivedremo Amici domenica 5 marzo e, stando alle anticipazioni, ci attende una puntata ricca di emozioni, visto che ormai manca sempre meno al serale e i professori sono chiamati a prendere delle decisioni e a completare il quadro dei ragazzi qualificati per la fase finale del programma. Nella prossima puntata del programma, dunque, assisteremo a ben cinque maglie assegnate per il serale, ma anche a due eliminazioni, il tutto condito da momenti di grandissima tensione e di polemiche. Insomma, una puntata scoppiettante, che delineerà ancora meglio il quadro per il serale, prima che le prossime puntate chiudano questa questione e portino alla fase clou di questa edizione di Amici.