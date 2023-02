Quando ricomincia Uomini e Donne: andrà in onda

Quando ricomincia Uomini e Donne dopo la sospensione della messa in onda a causa della morte di Maurizio Costanzo: attesa per le scelte

Quando riprende Uomini e Donne inteso come quando ricomincia dopo i funerali del marito di Maria De Filippi sono le domande più frequenti sui social. Gli ultimi giorni sono stati segnati dalla tragica scomparsa di Maurizio Costanzo, un vero e proprio gigante della televisione, la cui morte è stata pianta da tutta l’Italia. La dipartita del conduttore ha scosso tutto il Paese e ha sconvolto i palinsesti televisivi, specialmente quello di Mediaset, che si è riorganizzato per dare spazio al ricordo di uno dei più grandi protagonisti della sua storia e anche per rispettare il lutto di Maria De Filippi, e dell’intera famiglia, i cui programmi da venerdì 24 febbraio, giorno della morte del conduttore, hanno cominciato a non andare in onda. Nel weekend sono saltati Amici e C’è posta per te, ancora prima Uomini e Donne e nemmeno oggi il dating show è andato in onda, perché il day after dei funerali solenni del conduttore.

Ancora non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale sul ritorno dello show, ma è verosimile che Uomini e Donne ricomincia mercoledì 1 marzo. Al momento Uomini e Donne andrà in onda domani, ma il palinsesto potrebbe ancora cambiare e sono attese delle novità. Se dovesse saltare anche l’appuntamento di inizio mese, allora Uomini e Donne potrebbe tornare comunque a breve: insomma, ora ogni giorno può essere quello giusto per il ritorno dello show di Maria De Filippi, almeno con le sue puntate registrate. Più difficile, invece, intuire cosa succederà con le registrazioni: sicuramente quelle di lunedì 27 e martedì 28 febbraio sono saltate, ma su questo è impossibile dire quando si ricomincerà e quindi come si evolverà il calendario del programma, che si avvicina a un momento molto importante.

Uomini e donne la scelta di Federico e Lavinia

All’orizzonte, a Uomini e Donne, ci sono le scelte dei due tronisti Federico e Lavinia, che ormai sono imminenti. La scelta di Federico Nicotera sarebbe dovuta essere registrata lunedì, ma chiaramente è stata rinviata o, come anticipato nel paragrafo superiore, non è chiaro quando avverrà la registrazione e quando gli spettatori potranno vedere la scelta del tronista, che ha comunque annunciato di essere pronto a prendere la sua scelta tra Carola e Alice. Più incerta, invece, sembra essere la situazione di Lavinia, che continua a prendere tempo e a mostrarsi titubante riguardo la scelta di compiere. Secondo le anticipazioni, la tronista è ancora molto indecisa, ma la scelta incalza e a questo punto si fa molto concreto il rischio che il percorso di Lavinia si concluda con un bel nulla di fatto. Uno scenario che lascerebbe spiazzati gli spettatori, ma che col passare del tempo sta diventando sempre più concreto.

A questo punto, dunque, bisognerà pazientare ancora un po’ per l’arrivo delle scelte dei due tronisti, con Federico pronto a concludere il suo percorso appena riprenderanno le registrazioni e Lavinia invece chiamata a decidersi togliendosi di dosso tutte le titubanze del suo percorso e del rapporto con i due Alessio. Inoltre riguardo a quando si registra la scelta di Federico Nicotera ci sono delle ipotesi di corridoio ovviamente non confermate. A condurre potrebbe essere Rudy Zerbi che si occupa del programma dietro le quinte cona famosa redazione di Uomini e Donne.