Creed 3 Stallone perché non c’è: la verità se Rocky muore

Perché non c’è Sylvester Stallone in Creed 3: l’attore spiega la sua assenza dal film, ma il suo futuro è un mistero

Esce da giovedì 2 marzo nelle sale cinematografiche italiane Creed 3 e ci si chiede perché non ci sará Sylvester Stallone. Il film è l’atteso terzo capitolo dello spinoff della saga di Rocky con protagonista Michael B. Jordan nei panni del giovane figlio di Apollo Creed: Adonis. La pellicola sarà la prima senza la presenza del volto storico del franchise, Sylvester Stallone, il celebre interprete di Rocky Balboa. L’iconico attore nei primi due film di Creed era presente al fianco del giovane pugile come suo coach, ma ora in Creed 3 non ci sarà e la notizia ha letteralmente sconvolto i fan che si chiedono il perché Stallone non c’è in Creed 3. Sulla questione, in diversi momenti, è intervenuto lo stesso attore, che in occasione della presentazione della sua serie su Paramount Plus, Tulsa King, ha spiegato di essersi defilato dal franchise perché dubitava che, considerando la piega che stava prendendo il racconto, ci fosse ancora spazio per lui. Per questo motivo, a Metro Stallone ha raccontato di non aver voluto prendere parte a Creed 3, film che secondo lui porterà l’intero franchise in una nuova direzione.

Anche di recente l’attore è tornato sulla sua assenza da Creed 3, parlando ai microfoni di Hollywood Reporter e sottolineando tutta la sua contrarietà alla svolta più cupa e drammatica di Creed col nuovo film. Sylvester Stallone, quindi, si è allontanato volontariamente da Creed, ma il franchise anche lo ha parzialmente escluso, relegandolo a un ruolo sempre meno importante e da qui la rottura. Non è chiaro come questa assenza si rifletta nelle dinamiche del film, ma da ciò che sappiamo Rocky non è morto, o almeno non lo era alla fine del secondo capitolo, e probabilmente la sua sarà solo un’uscita di scena, perché sicuramente la morte del grande volto del franchise dovrebbe essere affrontata in maniera sostanziosa e non fuori scena e perché chiuderebbe le porte in maniera definitiva a un possibile ritorno di Stallone, che non è da escludere a priori per il futuro. Quindi, in Creed 3 Stallone non c’è e Rocky verrà, con tutta probabilità, semplicemente accantonato con qualche stratagemma narrativo.

Creed 3 cast

Non ritroveremo Sylvester Stallone, quindi, nel cast di Crred 3, ma ci saranno molti altri volti noti della saga. A partire chiaramente, da Michael B. Jordan, presente anche alla regia del film e che torna a indossare i guantoni interpretando Adonis Creed. Al suo fianco torna anche Tessa Thompson nei panni di Bianca Taylor, mentre la grande novità è Jonathan Majors, che veste i panni di Damian “Dame” Anderson, un vecchio amico d’infanzia di Adonis che dopo molti anni esce di prigione e lancia la sua sfida ad Adonis sul ring. Majors è sicuramente uno degli attori del momento, lo abbiamo visto di recente nel terzo capitolo di Ant-Man and the Wasp, l’ultimo cinecomic firmato Marvel, ed è destinato a rivestire un ruolo fondamentale come villain principale nell’universo dei supereroi. Insieme ai tre protagonisti, ritroviamo in Creed 3 anche altri volti come quello di Phylicia Rashad nei panni di Mary Anne Creed, Florian Munteanu come Viktor Drago e infine Wood Harris che interpreta il ruolo di Little Duke.