Terra Amara anticipazioni Demir muore? Lo scandalo dalla Turchia

È vero che Demir muore in Terra Amara: come finisce la soap opera turca di Canale 5 dopo l’incendio della tenuta Yaman

Le anticipazioni della quarta stagione di Terra Amara non offrono buone notizie ai fan della soap opera turca, dal momento che uno dei personaggi più amati pare proprio lascerà la serie per sempre. Gli appassionati si chiedono, quindi, se davvero Demir muore in Terra Amara, trasformando del tutto le puntate finali di questa storia avvincente e sofferta. Vedremo Demir avvicinarsi a Umit Kahraman, per poi finire in carcere con l’accusa dell’omicidio di Sevda, madre della donna. A farlo evadere è Fikret ma i drammi non sono ancora terminati, anzi, dal momento che una banda criminale dà alle fiamme la tenuta Yaman. Nessuna traccia di Demir, con il suo corpo che non viene ritrovato tra i resti divorati dalle fiamme. Si scoprirà, in seguito, che l’uomo è stato rapito e in seguito ucciso da uno degli uomini di Adbulkadir, che gli ha sparato ferendolo mortalmente. Il cadavere di Demir ivene abbandonato in un magazzino, per poi essere ritrovato da alcuni operai, ma soltanto mesi dopo. Continuando con le anticipazioni di Terra Amara, sappiamo che Hakan decide di sposare Zuleyha, mentre Fikret si avvicina particolarmente alla giovane insegnante Zeynep. I primi due, però, vedono la propria felicità interrotta da Betul, che si reca presso la tenuta Yaman ed è pronta a sparare alla donna, ma il colpo letale colpisce suo marito Hakan. L’assassina si darà alla fuga con Abdulkadir, per poi essere arrestati entrambi una volta giunti al confine. Vehap, furioso, non vuole altro che vendicare la morte di suo fratello, per questo si presenta alla tenuta Yaman armato di bombe, che però sono finte. Lo fa mentre Fikret e Zeynep si stanno sposando, ma viene per fortuna fermato e arrestato, il che rende il matrimonio l’ultimo atto della soap opera turca.

Terra Amara ascolti

Non vi sono dubbi, gli ascolti di Terra Amara dimostrano come la soap opera turca sia entrata nel cuore degli spettatori italiani. Canale 5 ha trovato una nuova storia dall’estero che ha permesso alla rete di fare centro, considerando come a febbraio sia stata addirittura toccata quota 3 milioni di telespettatori, garantendosi addirittura il 25% di share. Numeri che hanno dell’incredibile, evidenziando come la narrazione turca, così come quella spagnola, sia intrigante e affascinante per il pubblico nostrano. Quello di Terra Amara su Canale 5 non è il primo esperimento, ma senza dubbio il più efficace, dopo Bitter Sweet e Cherry Season, fino a Love is in the air, Brave and Beautiful e soprattutto Daydreamer – Le ali del sogno. Un intrattenimento destinato a durare a lungo, considerando come la suddivisione delle puntate in Italia abbia trasformato le 141 puntate della versione originale turca in 780, suddivise in ben più di quattro stagioni, come inizialmente progettato dalla casa di produzione straniera. Una vittoria su ogni fronte, considerando anche come Terra Amara faccia da traino per il pomeriggio di Canale 5, allungando la striscia di share positivo di Maria De Filippi.