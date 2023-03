Anticipazioni Buongiorno Mamma 2 quarta puntata 3 marzo: Sole scompare

Cosa succede nella quarta puntata di Buongiorno Mamma 2 stasera 3 marzo: le anticipazioni sulla scomparsa di Sole

Si entra nella seconda metà della fiction Buongiorno mamma e le anticipazioni della puntata di stasera 3 marzo sono elettrizzanti. Attenzione, come al solito, alla presenza di SPOILER nelle anticipazioni che seguono. Stasera assisteremo alla scomparsa di Sole, che ha ormai scoperto di essere figlia di Maurizia in realtà e non ne vuole saperne di parlare con Anna. Sole, quindi, scappa da Mauro e Agata, la quale tenta di dare una mano ad Anna, che si trova in gravissima difficoltà insieme a Guido. Oltre alla questione di Sole, i due infatti devono fare i conti col futuro di Jacopo e Francesca, rischiando di mandare completamente a pezzi il loro matrimonio. Anna e Guido devono ritrovare un equilibrio tra loro e riportare a casa Sole, ma anche fare i conti con le decisioni di Jacopo, sempre più isolato e a rischio sbandamento, e Francesco, che deluse se ne va da Karim. Per il resto, vedremo molti altri importanti avvenimenti nella puntata di stasera 3 marzo di Buongiorno Mamma 2: al centro della scena c’è Agata, che dopo aver teso la mano ad Anna dovrà seguire lo sfogo di Colaprico, che scopre la verita su Sole, e fare i conti con un’agghiacciante scoperta su Mauro, che confessa ad Agata di aver conosciuto in passato Maurizia. Spazio, poi, a Francesca e Karim, che si avvicinano sempre di più dopo che la ragazza ha deciso di andare a stare da lui, e a Michele che prova con sempre più insistenza di rimettere in piedi la sua famiglia. L’appuntamento, dunque, va a stasera 3 marzo con la quarta puntata di Buongiorno mamma 2, come di consueto su Canale 5 e su Mediaset Infinity.

Buongiorno mamma 2 riassunto terza puntata

Nella scorsa puntata, come visto, Sole ha scoperto di non essere figlia di Guido e di Anna e ciò ha letteralmente fatto precipitare la situazione. Prima di questa consapevolezza, Sole ha cercato di raggiungere Federico in aeroporto per non farlo partire alla volta degli Stati Uniti, ma è arrivata troppo tardi e ormai ha lasciato andare il ragazzo. Dopo di ché, grazie a una conversazione origliata Sole ha saputo di non essere figlia di Guido e Anna e si è recata da Agata, chiedendole se già sapeva di essere sua sorella. Anna e Guido, dal canto loro, hanno vissuto dei momenti di tensione, con la donna che ha iniziato ad accusare dei sensi di colpa per aver accolto con loro Sole togliendola a Maurizia e ha manifestato l’idea di raccontare tutto. Intanto, la donna ha minacciato Colaprico di lasciar stare la sua famiglia e parlando con Guido i due si sono fatti scappare la verità su Sole che era in ascolto. Per il resto, Francesca e Karim sono alle prese con gli ispettori dell’immigrazione e la ragazza ha allontanato Paolo dopo le richieste di sua moglie. Jacopo, invece, dopo aver manifestato l’intenzione di non volere più studiare ha deciso di mettersi in affari con un ex compagno di scuola, ma tutto fa pensare che il ragazzo possa commettere qualche errore.