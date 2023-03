Buongiorno Mamma 2 Federico Cesari: dove l’hai già visto

Chi è Federico Cesari attore che interpreta il ruolo di Federico in Buongiorno Mamma 2: è un volto molto noto delle serie tv italiane

Gli osservatori più attenti delle fiction in Italia, guardando Buongiorno mamma 2, non avranno potuto fare a meno di notare quanto il volto di Federico, interpretato dall’attore Federico Cesari, sia noto e familiare. Questo perché l’attore è un vero e proprio grande protagonista del mondo delle serie tv italiane, con tantissime fiction all’attivo. Nato a Roma il 5 marzo del 1997, Federico Cesari s’impone all’attenzione del pubblico sin da bambino, recitando in una delle fiction più amate della televisione italiana, I Cesaroni, e diventando il volto di moltissime pubblicità, da Quattro salti in padella Findus fino alla carne Simmenthal e a quella dell’Enel. Federico Cesari ha quindi portato avanti sin da bambino la sua carriera da attore, continuando a formarsi e diventando con serie tv come Skam Italia un grande protagonista del momento. Mentre la sua carriera decollava, però, l’attore romano non ha abbandonato gli studi, continuando a frequentare il corso universitario di Medicina e Chirurgia e intendendo conseguire la laurea nonostante l’esplosione della sua carriera da attore. Per quanto riguarda la sua vita privata, Federico Cesari rimane molto schivo, tempo fa in un’intervista a Vanity Fair ha raccontato di essere fidanzato, ma di voler mantenere la sua relazione e in generale i dettagli della sua vita sentimentale lontani dai riflettori. In passato si è parlato anche di un possibile flirt con Ludovica Martino, protagonista anche lei di Skam Italia, ma in realtà tra i due c’è solo un profondo rapporto d’amicizia e curiosamente i due protagonisti della serie Netflix hanno frequentato le scuole elementari insieme e poi si sono ritrovati sul set di Skam. Su Instagram Federico Cesari vanta un nutrito seguito di circa 300.000 followers e qui l’attore di Buongiorno Mamma 2 condivide scatti della sua vita lavorativa e alcuni della sua quotidianità.

Federico Cesari quante fiction ha fatto

Come detto, il volto di Federico Cesari è molto noto dal momento che ha fatto davvero moltissime fiction. L’esordio risale ai Cesaroni, dove l’attore ha vestito i panni di Andy, poi ritroviamo Federico Cesari in puntate di Don Matteo 11 e di Tutti pazzi per amore, ma il grandissimo successo arriva grazie a Skam Italia, remake italiano del fortunato format norvegese incentrato su un gruppo di adolescenti. Qui, Federico Cesari interpreta il personaggio di Martino Rametta, a cui è dedicata la seconda stagione della serie, dopo che la prima si è concentrata sulla Eva di Ludovica Martino. Grazie alla seconda stagione di Skam e a Martino Rametta, Federico Cesari è divenuto un attore famosissimo, protagonista poi della miniserie La guerra è finita a della fortunatissima serie tv di Netflix Tutto chiede salvezza, dove Federico Cesari interpreta Daniele, un giovane ragazzo che viene sottoposto a un TSO e deve passare una settimana nel reparto psichiatrico di un ospedale. A queste esperienze, dunque, si aggiunge anche quella in Buongiorno mamma e a completare il quadro ci sono anche le esperienze nei film Non c’è campo e Anni da cane, altre produzioni che hanno consacrato la stella di Federico Cesari.