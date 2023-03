Carmine Recano vita privata: il segreto di Massimo di Mare Fuori

La vita privata di Carmine Recano attore che interpreta Massimo in Mare Fuori: il segreto sulla sfera personale è ben custodito

Tra i principali protagonisti di Mare Fuori, serie che è diventata un vero e proprio fenomeno nazionale e non, c’è Carmine Recano, che nella fiction Rai interpreta il ruolo di Massimo. Carmine Recano è un attore con una lunga e proficua carriera alle spalle, ma nonostante la sua straordinaria notorietà la sua vita privata è un vero e proprio segreto. Riguardo la sua sfera personale, infatti, Carmine Recano è sempre stato molto riservato, tenendo lontano dai riflettori e dal gossip le proprie questioni più intime. Sappiamo che l’attore che veste i panni di Massimo in Mare Fuori ha una compagna con cui ha avuto due figli, nati, come ha raccontato l’attore a Vanity Fair il primo a marzo 2020 e la secondogenita nel 2022, ma per il resto non sono disponibili dettagli né sulla donna che vive al fianco di Carmine Recano, né sulla storia d’amore tra i due. Di recente l’attore con la compagna e le due figlie sono stati paparazzati di spalle tra le vie di Roma. Nemmeno dal profilo Instagram dell’attore di Sopravvissuti possiamo conoscere qualche dettaglio, visto che ci sono praticamente quasi solo foto riguardanti l’ambito lavorativo oppure scatti di quotidianità che però non lasciano trapelare grandi informazioni. La vita privata di Carmine Recano resta un segreto ed evidentemente l’attore ci tiene a tenere al riparo la sua sfera personale.

Carmine Recano a Un Posto al Sole

Carmine Recano ha alle spalle una carriera davvero molto lunga, composta da moltissimi ruoli in fiction di successo. L’esordio televisivo di Carmine Recano è avvenuto tramite una fiction storica del palinsesto Rai, da cui sono usciti tantissimi attori che poi si sono affermati nel panorama italiano. Stiamo parlando naturalmente di Un posto al Sole, una delle soap opera più celebri della televisione italiana, con una storia lunghissima. Carmine Recano ha esordito nella fiction nel 1998, quando aveva appena 18 anni, vestendo i panni di Ciro Gambardella, un personaggio il cui ricordo sicuramente non provoca piacere ai fan di Un posto al Sole. Ciro, infatti, è stato il responsabile della morte di Rita, la moglie di uno dei protagonisti più amati della soap opera, ovvero il portiere di Palazzo Palladini Raffaele Giordano. Al tempo, la vicenda ha tenuto col fiato sospeso gli spettatori, con Raffaele che ha anche cercato di farsi giustizia da solo, rapendo Ciro e tenendolo in ostaggio per alcune puntate. Il personaggio di Massimo Recano è uscito di scena e ricomparso alcune volte, ma lo ha fatto anche cambiando volto (uno scenario che in realtà capita spesso in una soap opera così lunga), ma curiosamente nel ripresentarsi Ciro Gambardella è stato interpretato da un altro attore di Mare Fuori. Carmine Recano, infatti, ha vestito i panni di Ciro Gambardella all’esordio del personaggio, nel 1998, e poi tornando nel 2001, dopo di ché diversi anni dopo il criminale ha fatto ritorno in scena, ma stavolta interpretato da Antonio De Matteo, che in Mare Fuori veste i panni di Lino. Per ciò che riguarda invece Ciro Gambardella, la sua parabola si è conclusa con la morte del personaggio diversi anni dopo che Carmine Recano lo ha interpretato per la prima volta.