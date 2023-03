Giancarlo Fisichella moglie e figli: Luna Castellani star di Non è la Rai

I dettagli della vita privata dell’ex pilota di Formula 1 Giancarlo Fisichella: la moglie è un volto celebre di Non è la Rai

Giancarlo Fisichella è un noto pilota e la curiosità dei fan su sua moglie e i suoi figli è sempre stata alta. D’altronde è stato uno dei piloti di riferimento all’interno del circuito della Formula 1, arrivando a coronare la sua carriera con l’approdo in Ferrari. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, il pilota automobilistico è felicemente sposato con Luna Castellani, la donna con cui Fisichella ha condiviso gran parte della sua vita. I due, infatti, si sono sposati nell’ottobre 2009, coronando un fidanzamento lungo ben 16 anni. In totale, quindi, Giancarlo Fisichella e Luna Castellani stanno insieme da trent’anni, dando vita a una storia d’amore bellissima, da cui sono nati anche i tre figli del pilota: Cristopher, Carlotta, Carolina. Non conosciamo la data di nascita della moglie di Fisichella, che avrà intorno ai 40 anni d’età. Luna da giovane ha fatto parte del mondo dello spettacolo, come ballerina nel celebre programma Non è la Rai, ma che poi è uscita di scena. Dal profilo Instagram possiamo vedere moltissime foto con il marito Giancarlo Fisichella e con i loro tre figli, ricavando sempre dai social alcune informazioni. Carlotta, ad esempio, nel novembre 2021 ha conseguito la laurea in criminologia presso l’Istituto di Scienze Forensi di Milano, mentre possiamo vedere molte foto della più piccola di casa, Carolina, sempre pubblicate da sua madre. Per il resto, come detto, non sono disponibili molte informazioni sulla famiglia Fisichella, che si mostra molto felice e sorridente sui social e si percepisce l’amore che lega Giancarlo e Luna e i loro tre figli.

Giancarlo Fisichella che fine ha fatto

Per anni, come detto, Giancarlo Fisichella è stato un volto fisso della Formula 1. La sua esperienza nella massima competizione di corse automobilistiche è andata avanti dal 1995, quando ha esordito con la Minardi, al 2009, con la piccola parziale parentesi alla Ferrari in sostituzione di Luca Badoer, che a sua volta aveva sostituito Felipe Massa a causa di un infortunio. Dopo l’addio alla Formula 1, Giancarlo Fisichella ha continuato a correre in campionati alternativi, partecipando in maniera fissa a una delle competizioni storiche delle corse automobilistiche: la 24 ore di Le Mans. Dal 2014 al 2017 Giancarlo Fisichella ha preso parte anche alla 24 ore di Daytona, mentre dal 2012 partecipa al campionato del mondo endurance, una competizione sempre organizzata dalla FIA, la Federazione Internazionale dell’Automobile, che coinvolge auto Sport e Gran Turismo, quindi vetture diverse rispetto alla Formula 1. Qui, Giancarlo Fisichella è stato capace di raggiungere con il team AF Corse buoni risultati, come il secondo posto del 2013 o il quarto del 2019. Dopo sei stagioni in cui il pilota ha corso con la AF Corse, per la stagione 2022 Giancarlo Fisichella ha cambiato scuderia, passando alla Iron Lynx. Lo scorso anno, l’ex pilota di Formula 1, inoltre, ha partecipato anche al Campionato Italiano Gran Turismo, ritrovando curiosamente al suo fianco proprio un altro ex ferrarista, ovvero il brasiliano Rubens Barrichello, famoso compagno di squadra di Michael Schumacher al tempo dei trionfi del tedesco con la Rossa. I due hanno condiviso la Scuderia Baldini e hanno portato un bel po’ di ricordi di Ferrari nel campionato. Infine, oltre agli impegni come pilota Giancarlo Fisichella si è cimentato anche in altre attività, come la pubblicazione del libro Il profumo dell’asfalto nel 2018.