Matilde Brandi compagno: Francesco Tafanelli chi è e cosa fa

Chi è il nuovo compagno di Matilde Brandi, Francesco Tafanelli: ha un figlio e lavora nella moda. La dedica d’amore della presentatrice

Matilde Brandi ha un nuovo compagno, è innamorata e a inizio 2023 ha deciso di condividere la propria gioia con tutti, presentando il suo compagno Francesco Tafanelli. La famosa conduttrice ha deciso di non nascondere più questa fetta enorme della sua vita privata, pubblicando sul suo profilo Instagram, seguito da quasi 530mila follower, una splendida dedica d’amore alla sua dolce metà, mostrandosi al suo fianco in uno scatto. Il nuovo compagno di Matilde Brandi, 53 anni, è impegnato nel mondo della moda, ma di lui parleremo nel dettaglio in seguito, concentrandoci ora sulle splendide parole che la sua compagna ha avuto per lui. La conduttrice ha ritrovato il sorriso dopo la fine dell’unione con Marco Costantini, di professione commercialista, al fianco del quale è rimasta fino al 2020 e nel 2006 ha avuto da lui due figlie gemelle: Aurora e Sofia, ormai giovani adolescenti. Su Instagram ha usato parole da donna profondamente innamorata, quasi rinata, per descrivere l’importanza del suo nuovo compagno in questa vita privata che rinasce, quasi sorpresa d’essere stata così fortunata. Il passato sembra averle lasciato non poche cicatrici, considerando come il suo post inizi sottolineando come tutto ciò che è stato di importante l’abbia aiutata a capire chi valga realmente e chi no.

Ha scelto di ringraziare tutte le persone che hanno avuto un ruolo, piccolo o grande, nel processo per farle incontrare il suo compagno Francesco Tafanelli che, dice, è arrivato nel suo momento più buio, che ha avuto il pregio di comprenderla fin da subito. Non ha mai voluto cambiarla, spiega Matilde Brandi, che ammette d’aver compiuto degli errori ma sottolinea come questa dedica d’amore lui se la meriti tutta: “Auguro a tutte di incontrare un uomo speciale come te”. Si è sentita messa da parte in passato, pare di capire, ma ora tutto è diverso, perché ha al suo fianco la persona giusta, che non intende andare via e la ama per ciò che è: “L’amore si riconosce dalla continuità”.

Francesco Tafanelli lavoro

La presentazione di Matilde Brandi del nuovo compagno Francesco Tafanelli ha di certo commosso tutte le sue fan, riempendo di belle parole l’uomo che le è al fianco e cosa faccia nella vita. Proviamo quindi a raccontare nel dettaglio chi sia il neo amore della conduttrice romana. Non conosciamo la data di nascita di Francesco Tafanelli ma sappiamo che ha 53 anni di età ed è a nato a Napoli. Il fidanzato della ballerina di studi ha frequentato l’Università Federico II di Napoli, il che conferma che sia proprio di origini campane. Capelli lunghi e barba brizzolata, il nuovo compagno di Matilde Brandi di lavoro fa il sales manager in ambito moda, come il suo profilo Instagram spiega ampiamente, impegnato per marchi come Vera Wang, Nicole Milano e Pronovias. Non conosciamo il suo passato sentimentale, che non trova spazio sui social, ma sappiamo che, così come la bella presentatrice, anche lui è genitore, anche se la sua gioia, come è solito chiamarlo sui social, è decisamente più piccolo rispetto alle gemelle Aurora e Sofia, che hanno guadagnato un fratello acquisito, il cui nome è Federico.