Lucia Zagaria causa morte moglie Lino Banfi: la malattia

Chi era Lucia Zagaria e la causa della morte della moglie di Lino Banfi e mamma di Rosanna: un lutto che ha colpito anche Papa Francesco

La causa della morte di Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi, è una malattia che da tempo purtroppo aveva colpito la donna. Un annuncio doloroso quello della sua scomparsa, dato dalla famosa figlia della coppia, Rosanna, che su Instagram ha voluto augurare buon viaggio alla sua amatissima madre. L’attrice ha pubblicato sui suoi social una foto della donna da giovane, uno scatto in bianco e nero che la vede felice e così intende ricordarla. Intervistata a Verissimo, la figlia di Lino Banfi aveva spiegato come sua madre non stesse bene ormai da molto tempo, sentendo costantemente il bisogno d’avere vicino suo marito. Morta a 85 anni, la causa della morte di Lucia Zagaria è l’Alzheimer che l’aveva colpita da molto tempo e alla fine l’ha spenta per sempre. Nata nel 1938, era una donna molto riservata e della sua vita privata non abbiamo molte informazioni. Conosciamo però alcuni dettagli sulla storia d’amore tra lei e l’attore Lino Banfi, sposato l’1 marzo 1962 dopo 10 anni di fidanzamento.

La notizia della morte della donna è giunta fino a Papa Francesco, che ha deciso di far sentire la propria voce, scrivendo una lettera a Lino Banfi e alla sua famiglia, mostrando vicinanza e dando le proprie condoglianze, consapevole di quanta sofferenza abbia portato questa dipartita dopo mezzo secolo fianco a fianco. Il Papa chiama Lino Banfi fratello, a dimostrazione del rapporto d’affetto profondo tra i due, definendolo il nonno d’Italia, sottolineando come i nonni sappiano essere forti anche in situazioni tanto difficili e dolorose. Lino Banfi ha spesso parlato della malattia di sua moglie Lucia Zagaria, spiegando la grande rabbia provata per questa fase della vita rubatagli. Dopo tanti anni trascorsi tra mille impegni, avrebbe voluto godere a pieno di questa fase del loro matrimonio e invece hanno fronteggiato una lunga malattia, sempre insieme. Come farai quando non riuscirò più a riconoscerti, gli chiedeva sua moglie, alla quale l’attore rispondeva con tono rassicurante, dicendole che quel giorno si sarebbero presentati nuovamente. Ad oggi l’attore non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito.

Lucia Zagaria e Lino Banfi figli

Lino Banfi e sua moglie Lucia Zagaria sono stati insieme 60 anni, nel corso dei quali hanno condiviso tutto. Una storia d’amore che ha avuto inizio con una fuitina, che veniva sfruttata per avere via libera dalle convenzioni famigliari. La donna lo ha sempre sostenuto nella sua carriera e non si è mai dimostrata gelosa, ha spiegato Banfi, anche di Edwige Fenech, con la quale lui ha recitato a lungo. Lei è stata la colonna portante della sua vita e carriera, anche e soprattutto quando sembrava pronto a dire addio al proprio sogno. Lino Banfi e sua moglie Lucia Zagaria hanno dato inizio alla loro storia d’amore nel 1952, per poi sposarsi l’1 marzo 1962, ben dieci anni dopo. Il cognome da nubile della donna era Lagrasta, nata nel 1938 e morta a 85 anni nel 2023. Lino Banfi e Lucia Zagaria hanno avuto due figli in più di 50 anni di matrimonio. Nel 1963, l’anno dopo il matrimonio, è nata Rosanna, celebre attrice e personaggio televisivo molto noto che, come sua madre, ha dovuto affrontare una dura malattia, riuscendo ad avere la meglio sul cancro. Nel 1968 è nato Walter, che ha seguito a sua volta le orme del padre, cimentandosi nel mondo dello spettacolo, divenendo un apprezzato regista e produttore cinematografico.