Anticipazioni Uomini e Donne Federico ha scelto? La verità

Le anticipazioni di Uomini e Donne sulla scelta di Federico: il destino del tronista e quando viene registrata la sua scelta

Tiene ancora banco a Uomini e Donne la questione della scelta di Federico Nicotera, che si trova ormai da tempo sospeso tra Carola e Alice e deve compiere la sua scelta. Tutto faceva pensare che la registrazione di oggi sarebbe stata quella buona per conoscere il destino del tronista, ma in realtà, Federico ancora non ha scelto. Nella registrazione di oggi, infatti, l’ingegnere aeronautico non era nemmeno in studio, così come erano assenti le sue corteggiatrici e per questo motivo, naturalmente, la scelta è stata rimandata. Dovrebbe essere questione di ore, però, perché da tempo Maria sta incalzando i due tronisti rimasti con la loro scelta, così da poter archiviare definitivamente la prima parte di stagione, che ha visto il trono classico zoppicare non poco, e andare avanti con la seconda metà di stagione e con i nuovi protagonisti. In bilico anche il destino dell’altra tronista, Lavinia, che rimane in sospeso tra i due Alessio e anche lei sembra fare fatica a riuscire a fare una scelta. Si è parlato anche di un possibile addio senza scelta per la tronista famosa per avere utilizzato il ventaglio nelle prime puntate, uno scenario che lascerebbe ovviamente molto delusi gli spettatori, che sono impazienti di vedere come si concluderanno i troni dei due protagonisti rimasti e sperano di vedere al più presto novità.

Uomini e Donne quando si registra la scelta di Federico

A tal proposito, resta incalzante la questione su quando vedremo, finalmente, la scelta di Federico Nicotera. Innanzitutto bisogna chiaramente capire quando verrà registrata questa scelta e, dopo che oggi non è successo nulla, la registrazione buona potrebbe essere quella di domani. Manca l’ufficialità e bisognerà quindi attendere per avere notizie certe, ma la scelta di Federico potrebbe essere registrata domani e poi andare in onda chiaramente più avanti, nelle prossime puntate di Uomini e Donne. I fan, intanto, sui social continuano a chiacchierare della questione, dividendosi sulla preferenza tra le due corteggiatrici, che al momento sembrano avere quasi le stesse possibilità di essere scelte da Federico. Il tronista, dal canto suo, da qualche settimana si era detto pronto a fare la sua scelta, poi però è sopraggiunta la triste notizia della morte di Maurizio Costanzo che ha messo tutto quanto in standby. Ora che Uomini e Donne è ufficialmente ripartito ci si attendeva una pronta scelta da parte di Nicotera, ma stando alle anticipazioni la puntata di oggi si è conclusa con un nulla di fatto. Ad ogni modo, il tronista ha raccontato a Witty Tv che farà la sua scelta e che bisogna solo incastrare bene le registrazioni. Questioni tecniche, dunque, ma i fan possono stare tranquilli che dietro alla mancata scelta di oggi non c’è alcun dietrofront. Da capire, quindi, se domani può essere il giorno giusto per la registrazione della scelta di Federico: una volta che avverrà questa registrazione, poi si potrà capire quando la puntata andrà in onda e quando finalmente i fan potranno scoprire chi tra Carola e Alice avrà la meglio.