Fiorenza D’Antonio chi è Bianca contessa in Il commissario Ricciardi 2

Chi è Fiorenza D’Antonio attrice che interpreta Bianca Palmieri la contessa in Il commissario Ricciardi 2: da Miss Italia al Festival di Venezia

Il commissario Ricciardi 2 vede tra i nuovi attori presenti nel cast Fiorenza D’Antonio che veste i panni della contessa Bianca Palmieri. Originaria di Napoli, classe 1992, da qualche anno Fiorenza si sta facendo strada nel mondo del cinema e della televisione come attrice, dopo alcune esperienze come conduttrice e l’avventura a Miss Italia nel 2018, che ha di fatto lanciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Tra il 2018 e il 2019 la nuova protagonista di Il commissario Ricciardi 2 è stata al centro di diversi spot televisivi e di campagne fotografiche e ha anche provato l’esperienza come conduttrice in eventi come il Procida Film Festival e il Live Jazz Migr Action. Intanto, Fiorenza D’Antonio ha cominciato anche a studiare come attrice, frequentando il laboratorio di recitazione con Alessandra Fallucchi e studiando poi all’accademia di recitazione Laboratorio di Arti Sceniche di Massimiliano Bruno e poi al Centro sperimentale di Cinematografia di Roma. Intanto arrivano per Fiorenza D’Antonio le prime esperienze: nel 2020 l’attrice è nel celebre film di Paolo Sorrentino È stata la mano di Dio, nel ruolo di Gigliola, mentre ora la conduttrice partenopea è pronto all’esordio in una delle fiction più amate di Rai 1 come Il commissario Ricciardi 2, dove Fiorenza interpreta la contessa Bianca Borgati di Roccaspina, moglie del Conte Palmieri, da cui prende il cognome. Per ciò che riguarda la vita privata della nuova protagonista della fiction di Rai 1 non ci sono moltissime informazioni e nemmeno dal profilo Instagram si possono cogliere molti attimi della sfera quotidiana dell’attrice, che pubblica più che altro scatti legati al suo lavoro. Non si sa, dunque, qual è lo status sentimentale di Fiorenza D’Antonio, che al momento sembra concentrarsi maggiormente sulla sua carriera, pronta al grande salto di qualità col ruolo della contessa Bianca in Il Commissario Ricciardi 2.

Fiorenza D’Antonio Miss Italia

Come detto, possiamo ricondurre l’inizio della carriera nel mondo dello spettacolo di Fiorenza D’Antonio all’esperienza a Miss Italia nel 2018, dove l’attrice partenopea si era guadagnata la possibilità di partecipare grazie alla fascia Miss Rocchetta Bellezza Campania. Miss Italia è stata una vetrina pazzesca per l’attrice che interpreta la contessa Bianca ne Il Commissario Ricciardi 2, che ha chiuso la kermesse al secondo posto, alle spalle della Miss Marche Carlotta Maggiorana, concorrente del Gf Vip dopo la vittoria della prestigiosa fascia. In quell’occasione, Fiorenza D’Antonio è stata insignita delle fasce di Miss Equilibra e di Miss Social, dando ancora più prestigioso alla sua avventura nella kermesse di bellezza. A margine della partecipazione a Miss Italia 2018, poi, l’attrice che fa la contessa Bianca in Il commissario Ricciardi 2 ha incantato sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia un anno dopo, attirando ancora di più l’attenzione del pubblico, che ora nelle prossime settimane familiarizzerà ancora di più con Fiorenza D’Antonio, pronta a vivere un nuovo emozionante capitolo della sua carriera che, da quelle finali di Miss Italia 2018, ha compiuto già passi da gigante e non sembra avere alcuna intenzione di volersi fermare.