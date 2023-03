Jody Proietti chi è il ballerino con Alessia Marcuzzi: legame con Gigi

Chi è il fidanzato di Alessia Marcuzzi, Jody Proietti e che rapporto ha con Gigi Proietti: la storia di come si sono conosciuti

Il nuovo fidanzato di Alessia Marcuzzi è Jody Proietti, o almeno così riferiscono gli esperti di gossip, che vorrebbero la conduttrice di Boomerissima nuovamente innamorata. Alessia Marcuzzi, 50 anni, è tornata single dopo la separazione dall’ex marito Paolo Calabresi Marconi, sposato nel 2014 a Londra. I paparazzi l’hanno beccata in compagnia del ballerino Jody Proietti, che ha un cognome molto importante sulle spalle, che ha spinto un po’ tutti a porsi la stessa domanda: il fidanzato di Alessia Marcuzzi è parente di Gigi Proietti oppure no. Il settimanale Chi ha pubblicato gli scatti dei due insieme, impegnati a passeggiare per le strade di Roma, per poi andare a cena fuori. Un vero e proprio appuntamento ma non si tratterebbe del primo, anzi, dal momento che la rivista spiega come già in precedenza i paparazzi li avessero individuati, al tempo a fine gennaio, con la presentatrice che allora stava entrando nel palazzo di Jody Proietti. Nuovo avvistamento il 2 febbraio, in compagnia di amici presso il Teatro Brancaccio, così da vedere lo spettacolo Tutti parlano di Jamie, per poi trascorrere parte della notte in un piano bar, fino alle 3 del mattino.

Proviamo però a scoprire chi è Jody Proietti, 32 anni, nato nel 1990 a Chiavari e ben noto nel mondo della televisione, avendo preso parte a diversi programmi. Con lui Alessia Marcuzzi sembra aver ritrovato sorriso e serenità, ma non paiono esserci ancora le basi per un livello successivo come la convivenza, considerando come il suo matrimonio sia finito, almeno pubblicamente, soltanto a settembre 2022. Il ballerino vive a Rapallo, ma gli impegni lavorativi consentirebbero loro di vedersi facilmente. Come detto, infatti, anche Jody Proietti lavora in televisione, e lo fa a partire dal 2009, quando ha debuttato a Italian Academy, in onda su Rai 2. È stato poi solista nel corpo di ballo di Tale e Quale Show, su Rai 1, prendendo anche parte al Festival di Sanremo ed entrando a far parte del corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi. Un volto noto per il pubblico, dunque, che ha saputo mettersi in mostra anche fuori dal piccolo schermo, ballando per importanti coreografi come Daniel Erzalow, Bill Goodson, Luca Tommassini e Andrew Kasten, tra gli altri, partecipando anche al Cirque du Soleil nel 2015. Sarebbe stata proprio la televisione a farli conoscere, con Jody Proietti nel corpo di ballo di Boomerissima, programma condotto proprio da Alessia Marcuzzi, come detto. Che dire, il ritorno in TV della splendida 50enne le ha portato decisamente fortuna.

Jody e Gigi Proietti

Impossibile non lasciar andare la mente e pensare che Jody Proietti e Gigi Proietti siano parenti. Il compianto attore romano è ancora oggi adorato in tutt’Italia, come dimenticarlo, e il fatto che una romana doc come la conduttrice di Boomerissima possa aver trovato l’amore con un suo parente, getterebbe le basi per una splendida storia capitolina. Che rapporto ha, quindi, il fidanzato di Alessia Marcuzzi con Mandrake, tanto per citare uno dei personaggi celebri del grande Gigi nazionale? Purtroppo non sembra esserci alcuna parentela, come evidenzia il fatto che i due siano nati e cresciuti in località per differenti come Roma e Chiavari. Non si tratta di zio e nipote, come qualcuno ipotizzare online, anche se le loro strade si sono incrociate in passato. C’è però un legame tra Jody e Gigi Proietti, infatti il ballerino, fidanzato di Alessia Marcuzzi, ha lavorato nel corpo di ballo di Cavalli di Battaglia spettacolo teatrale del compianto attore romano.