Anticipazioni Gf Vip 9 marzo: lacrime, scelta che avrà conseguenze

Le anticipazioni del Gf Vip di stasera 9 marzo: sorpresa per Oriana stanca di Daniele, Antonella in crisi e Nikita sola. Si vota per l’eliminazione

Le anticipazioni del Gf Vip 7 promettono questa sera una nuova elettrizzante puntata che arriva dopo la svolta avvenuta nella scorsa diretta, quando in seguito ai provvedimenti e alla censura di Piersilvio Berlusconi i vipponi hanno mostrato un atteggiamento molto più conciliante. Al centro della scena, nemmeno a dirlo, gli Oriele e i Donnalisi, che si sono riconciliati nell’ultima puntata e stanno rimettendo in piedi il loro rapporto, anche se Antonella non sta vivendo giorni tranquillissimi. La finale, infatti, si avvicina e ne abbiamo avuto un assaggio proprio lunedì con Oriana che ha conquistato il primo posto da finalista per l’atto conclusivo di questa edizione del Grande Fratello Vip proprio nel testa a testa con Antonella, con tanto di scherzo nei confronti di Donnamaria, a cui è stato fatto credere che la Fiordelisi fosse l’eliminata della puntata. Ad ogni modo, Antonella si è riconciliata con Edoardo, ma ha vissuto giorni di crisi, perché ha scoperto di non essere stata la seconda nel televoto, visto che davanti a lei si è piazzato Tavassi.

Questa negatività l’ha mandata in crisi, complice il fatto che con la finale che si avvicina la tensione si alza a dismisura. L’ex schermitrice però non conosce un dettaglio, le percentuali, davvero minime rispetto al fratello di Guendalina Tavassi. Spazio ad Antonella, quindi, tra la sua crisi e il ritrovato rapporto con Edoardo, ma dalle anticipazioni di stasera 9 marzo del Gf Vip si parlerà anche di Nikita, la vera sconfitta del televoto di lunedì. La modella, data per favorita alla vigilia, ha chiuso addirittura in quarta posizione, dietro a Oriana, Tavassi e Antonella e sta perdendo anche il sostegno del pubblico, dopo aver perso in larga parte quello della casa. Nikita sembra sempre più isolata, ultimamente sta passando momenti complessi, e non a casa Signorini le ha regalato la visita della sua amica del cuore. ma continua a non essere ben vista da gran parte dei gieffini, che spesso sottolinea l’incoerenza di alcuni suoi comportamenti.

Anticipazioni Gf Vip 9 marzo: Oriana e Daniele addio

Stando alle anticipazioni del Gf Vip di stasera 9 marzo tirerà una brutta aria in puntata tra Oriana e Daniele. Sono stati giorni sulle montagne russe per la Marzoli, che prima ha scoperto di essere la prima finalista, ma poi ha vissuto nuove scintille con Daniele, con i soliti tira e molla che la stanno visibilmente stancando. In puntata quindi, spazio agli Oriele, con la sudamericana che ha ammesso addirittura di star rivalutando il suo ex in una chiacchierata con Luca Onestini. Sappiamo bene quanto il passato sentimentale costituisca un peso per la venezuelana, che nella Casa ha cercato la leggerezza che non è mai riuscita a trovare. Con Daniele le cose vivono sempre momenti molto contraddittori, con l’ex tronista che prima si avvicina, poi l’allontana e Oriana che continua a non nascondere i sentimenti che prova. Gli Oriele si sono scontrati in questi giorni perché Daniele ha rifiutato di dormire con Oriana.

Salvo dirle di essere disposto a farlo solo per il suo compleanno, come regalo. La venezuelana, quindi, si è sfogata con Onestini, raccontando come con Daniele le cose siano sempre incerte: un giorno va tutto bene, mentre l’altro ogni cosa sembra crollare. La finalista è parsa visibilmente stanca di questa situazione e stasera al Grande Fratello Vip secondo le anticipazioni sicuramente si parlerà di questa situazione, con la possibilità di un confronto tra loro, con Dal Moro che non prenderà di certo bene gli sfoghi di Oriana su di lui con gli altri gieffini, comportamento che avrà delle conseguenze. Inoltre, ci potrebbe essere finalmente questa sera una sorpresa per la venezuelana, il sui migliore amico, e per Davide che rischi di essere eliminato e potrebbe rivedere sua madre prima del verdetto del televoto.

Anticipazioni Grande Fratello Vip 9 marzo: sondaggi televoto

Ovviamente, questa sera 9 marzo al Gf Vip ci sarà anche spazio per il televoto, che con la finale ormai alle porte diventa un appuntamento irrinunciabile. A differenza di lunedì scorso, il televoto di stasera porterà all’eliminazione di un vippone e sulla nomination ci sono ben 7 concorrenti: Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Giaele De Donà, Luca Onestini, Milena Miconi e Nikita Pelizon. Televoto affollatissimo, con diversi big che rischiano parecchio. Sembrano essere decisamente sicure della permanenza in casa Antonella e Nikita che anche al televoto di lunedì hanno mostrato tutta la loro forza. Stando ai sondaggi, in rete Nikita ha raccolto addirittura il 37% delle preferenze, mentre Antonella si è fermata al 18% , ma la forbice potrebbe essere inferiore considerando i risultati di lunedì.

Per quanto riguarda gli altri, anche Onestini ha un buon margine di sicurezza, con un 17% di preferenze sul web, mentre gli altri 4 vipponi sono tutti sulla graticola. Stando ai sondaggi televoto che circolano in rete, chi esce stasera al Gf Vip dovrebbe essere Davide che ha raccolto appena il 5% delle preferenze, ma non possono stare tranquilli nemmeno Giaele, Milena e Alberto, tutti fermi al 7% circa delle preferenze e con poco margine, quindi, su Davide. Insomma, la lotta è davvero serrata e quello di stasera, stando alle anticipazioni del Gf Vip e ai sondaggi televoto, sarà un risultato molto combattuto.