Marina Massironi perché non è più con Aldo Giovanni e Giacomo: la verità

Perché Marina Massironi ha lasciato Aldo, Giovanni e Giacomo: hanno litigato o no e chi è il suo ex marito del trio comico

Parlare di Marina Massironi e di Aldo, Giovanni e Giacomo insieme è stato normale per moltissimi anni, considerando come il trio comico abbia iniziato collaborare con la collega e amica fin dagli albori, o quasi. Dal lavoro sul palco, nei primi spettacoli nel milanese, al successo al cinema, per un sodalizio consolidato per un periodo anche a livello romantico, essendo Marina Massironi l’ex moglie di Giacomo Poretti. Artista a tutto tondo, in grado di tenere il palco come pochi in Italia, recitando, cantando e, all’occorrenza, ballando. Due gli spettacoli cult di Aldo, Giovanni e Giacomo, I Corti del 1995 e Tel Chi el Telun del 1999, ai quali ha partecipato anche Marina Massironi, a sottolinearne, ce ne fosse bisogno, l’importanza nel successo nazionale del trio. Come detto, spazio anche al successo al cinema, con l’attrice che ha trovato spazio come co-protagonista in Tre uomini e una gamba, Così è la vita e Chiedimi se sono felice. I fan del trio comico e dell’attrice si sono chiesti cosa è successo dopo le tre pellicole e perché Marina Massironi ha lasciato Aldo, Giovanni e Giacomo. Che si tratti di teatro, televisione o cinema, l’ex fedele collega ha lasciato spazio a Silvana Fallisi, moglie di Aldo, allontanandosi professionalmente da loro, facendo temere i fan che vi fosse stato un duro litigio, lo stesso ipotizzato per i tre membri chiave del trio comico anni dopo.

Marina Massironi oggi cosa fa

Sembra però si possa tirare un sospiro di sollievo, dal momento che Marina Massironi ha lasciato Aldo, Giovanni e Giacomo per una scelta di carriera e non per ragioni personali legate alla convivenza professionale con loro tre. Pare sia giustamente nata in lei la voglia di affermare il proprio nome in maniera separata da quelli degli storici compagni di set e palco. Si è così dedicata a progetti differenti, in solitaria, come Pane e Tulipani di Silvio Soldini, uscito nel 2000. Una pellicola molto importante per la sua carriera, considerando come abbia ottenuto un Nastro d’Argento e un David di Donatello come migliore attrice non protagonista. Un percorso che l’ha portata a recitare anche in una produzione internazionale, come Letters to Juliet. Il suo ultimo film è Che vuoi che sia, uscito nel 2016, per la regia di Edoardo Leo. Sul fronte televisivo ha preso parte a differenti progetti, e negli ultimi anni ha recitato in Notte prima degli esami ’82, così come in Summertime su Netflix e nel film per la TV Se mi lasci ti sposo. Negli anni dopo l’addio ad Aldo, Giovanni e Giacomo, Marina Massironi si è dedicata molto al teatro, con il suo ultimo spettacolo in scena nel 2021, Il marito invisibile. Molti non sanno, però, che l’attrice è anche una ben nota doppiatrice, impegnata da molti anni al cinema e in televisione, tra anime e film d’animazione. Ricordiamo È quasi magia Johnny, Vampire Hunter D, Dragon Ball, Mucche alla riscossa, Tommy, la stella dei Giants, I Cavalieri dello zodiaco, Lamù, Peter Pan e altri ancora.