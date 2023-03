Mietta compagno e figli: la vita privata della cantante

I dettagli della vita privata di Mietta: il mistero intorno al suo nuovo compagno e lo stretto legame con suo figlio

Da un po’ di tempo, ormai, c’è un nuovo amore nella vita di Mietta. Dopo la fine della storia con Davide Tagliapietra, poco più di un anno fa la cantante ha rivelato di avere una nuova relazione. Era ottobre 2021 quando Mietta ha sganciato la bomba a Oggi è un altro giorno, senza però voler scendere nei dettagli della sua nuova storia d’amore. Al tempo, Mietta ha rivelato che quella relazione era in piedi da poco e quindi la cantante e il suo compagno stavano ancora costruendo la loro relazione. Come detto, la cantante di Vattene amore non ha voluto rivelare dettagli sull’identità del suo compagno, ha solo specificato che si tratta di una persona che non fa parte del suo mondo, ma con cui ha molte cose in comune. Sull’argomento, Mietta è tornata qualche mese dopo a Verissimo, confermando i passi in avanti compiuti nella relazione e spendendo parole al miele per il suo compagno, senza però ancora una volta rivelare dettagli sulla sua identità. Dopo queste interviste, la pugliese non è più tornata sull’argomento e anche sui social è attenta a non lasciare trapelare informazioni sul suo misterioso compagno. Oggi, dunque, non abbiamo informazioni più certe rispetto a un anno fa, ma in mancanza di notizie contrarie, stando alle ultime dichiarazioni Mietta dovrebbe avere un compagno nella sua vita. Per quanto riguarda il resto della sua vita privata, la cantante ha avuto in passato una storia importante con Brando Giorgi e successivamente, come detto, con il chitarrista Davide Tagliapietra, con cui Mietta ha avuto il suo unico figlio, Francesco Ian, nato nel 2010. Su Instagram è possibile vedere alcuni scatti che ritraggono Mietta e suo figlio Francesco Ian, che come ha sottolineato a diverse riprese la cantante hanno un bellissimo legame.

Mietta oggi cosa fa

Daniela Miglietta, in arte Mietta, è divenuta famosissima nel 1989, quando a venti anni ha vinto il Festival di Sanremo nella categoria nuove proposte con il brano Canzoni, tornando poi l’anno successivo all’Ariston con uno dei brani iconici della storia del Festival: Vattene amore, in coppia con Amedeo Minghi. Da quel momento, quella di Mietta è divenuta una delle voci più amate e apprezzate della musica italiana, ampliando piano piano le sue esperienza anche in televisione. Tra le ultime avventure di Mietta ci sono la partecipazione all’edizione 2021 di Ballando con le stelle e quella del 2022 al Canta mascherato e a Name that tune. Mietta è un volto molto presente in televisione, l’abbiamo vista anche a Boomerissima, come giudice di Home Restaurant e la vedremo in molte altre occasioni. La cantante è tra gli ospiti della prima puntata di Benedetta Primavera venerdi 10 marzo e dal 5 aprile 2023 sarà anche protagonista di Back to school 2, il programma che riporta i vip tra i banchi di scuola. Insomma, oggi Mietta è una presenza fissa in televisione con la partecipazione a tantissimi programmi, mentre ha messo parzialmente da parte la musica, visto che l’ultimo album pubblicato risale ormai al 2011, ma negli ultimi dieci anni l’artista pugliese non ha mancato di pubblicare singoli, l’ultimo dei quali è Milano Bergamo uscito il 16 luglio del 2021.