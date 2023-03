Paolo Cevoli chi è: il comico assessore

Chi è Paolo Cevoli, comico di Zelig tra i concorrenti di LOL 3: tutti i personaggi più famosi, non solo l’assessore Palmiro Cangini

Paolo Cevoli, 64 anni, concorrente di LOL 3, è noto in tutt’Italia per la sua lunga carriera come comico di Zelig, ma c’è tanto altro da scoprire sul suo conto e i suoi personaggi. Nato a Riccione il 29 giugno 1958, ha lavorato fin dagli 11 anni nell’albergo di famiglia, ritrovandosi tra migliaia di turisti e soprattutto una gran varietà umana, che forse gli ha fornito una certa ispirazione per i suoi spettacoli. Il mondo dello spettacolo non era però in cima alla sua lista, non inizialmente almeno, dal momento che Paolo Cevoli è laureato in Giurisprudenza. Ha completato gli studi presso l’Università di Bologna, per poi lavorare nella gestione del Grand Hotel di Rimini. Tutto cambia, poi, quando nel 1990, a 32 anni, ha preso parte a un concorso dedicati a giovani comici, La Zanzara d’Oro, dove arriva al terzo posto, battuto da Antonio Albanese. Il talento non manca e tra il 1990 e il 1991 ha preso parte per ben 15 volte al Maurizio Costanzo Show, senza però abbandonare il suo lavoro, divenendo poi imprenditore come suo padre e aprendo un locale, che ben presto viene frequentato da personaggi dello spettacolo. Tra questi, spazio a Gino e Michele, che si rendono conto del suo talento e lo invitano allo Zelig. Della carriera e dei personaggi di Paolo Cevoli parleremo di seguito, concentrandoci ora sulla vita privata del concorrente di LOL 3. Il famoso comico si è sposato nel 1986 con una donna che si tiene ben distante dalle luci del mondo dello spettacolo. Sono poche le informazioni sulla moglie di Paolo Cevoli, al di là del nome che è Elisabetta Garuffi. La coppia ha avuto due figli, con Giacomo nato nel 1988 e Davide nel 1990. Proprio in quest’anno la famiglia del comico ha lasciato Rimini, trasferendosi in pianta stabile a Bologna, dove attualmente ancora vive.

Paolo Cevoli carriera

Dopo l’invito di Gino e Michele a Zelig, Paolo Cevoli spicca il volo rapidamente, avendo un grande impatto sul pubblico, prima locale e poi nazionale, grazie alla sua grande spontaneità. È un animale da palcoscenico e la cosa è evidente fin da subito. Il problema, però, è che il locale, Lo Zelig, è a Milano e prendere parte a delle serate avrebbe reso la sua vita un po’ più complicata, in famiglia e sul lavoro, quindi ha rifiutato l’invito inizialmente. Nel 2001 però accetta e si cimenta in questo mondo, approdando rapidamente in televisione, nel programma in onda il lunedì sera, al tempo. Ospite fisso del grande show, prendendo parte anche ai tour estivi, presentando il suo personaggio più famoso, l’assessore Palmiro Cangini. Se questo è il più amato dal pubblico, non è l’unico ideato da Paolo Cevoli, che nell’assessore romagnolo ha inserito tutti gli atteggiamenti analizzati nel corso dei suoi anni di vita e lavoro a Rimini. Spazio poi a Teddi Casadey, che è un imprenditore romagnolo e, in qualche modo, la controparte dell’assessore, impegnato nel settore della “maialistica”. C’è poi Lothar, personaggio fuori dal mondo che lavora per l’agenzia Eventi Mandrake, impegnato alle feste in sostituzioni di VIP impossibilitati a presentarsi. Olimpio Pagliarani è invece un motociclista che racconta le assurde storie delle gare cui ha preso parte. Restando in ambito motori, infine, abbiamo Yuri, tifoso di Valentino Rossi, che ormai si dovrà essere rassegnato all’idea del suo ritiro. Nel corso degli anni Paolo Cevoli ha anche pubblicato alcuni libri, da Cent’anni di Roncofritto a Si vive solo 200 volte, fino al più recente Manuale di marketing romagnolo. In ambito cinematografico, invece, i film sono tre: 2061 – Un anno eccezionale, Era troppo grosso e Soldato semplice.