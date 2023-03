Chi è Yilmaz di Terra Amara: l’attore Uğur Güneş

La storia di Yilmaz di Terra Amara chi è Uğur Güneş vera star in Turchia. La sua vita privata e se sta davvero con l’attrice di Zuleyha

Il vero nome di Yilmaz di Terra Amara è Uğur Güneş, 35 anni, celebre attore turco, nato ad Ankara il 10 novembre 1987. Il suo viso è amatissimo in Italia, grazie alla fiction in onda su Canale 5, ma in patria è al centro di numerose altre produzioni, cinematografiche e televisive. Sappiamo che ha un fratello e una sorella, è molto riservato, della vita privata però si hanno comunque numerose informazioni sul famoso attore di Terra Amara. Uğur Güneş è laureato in lingue, storia e geografia e soltanto dopo il percorso di studi ha sentito forte la passione per la recitazione, iscrivendosi all’Università di Hacettepe e ottenendo un nuovo titolo.

Nel 2011 ha inizio la sua carriera da attore televisivo, recitando in Yeniden Basla, nel ruolo di Eray. In molti si chiedono però chi sia la moglie di Uğur Güneş, sperando magari che Yilmaz e Zuleyha siano fidanzati o sposati nella vita reale. Tante le voci di corridoio sui due attori, anche se mai confermate. Sappiamo che in passato è stato al fianco della cantante turca Reyhan Cansu, ma nelle recenti interviste Uğur Güneş si è detto single, anche se a 35 sta pensando al matrimonio. Nel tempo libero pratica sport, va a cavallo e frequenta molto la palestra, adorando tenersi in forma, mentre a casa ad attenderlo c’è il suo adorato cane, grande protagonista dell’account Instagram dell’attore.

Yilmaz Terra Amara: la storia

Yilmaz è uno dei protagonisti di Terra Amara, adorata fiction turca in onda in Italia su Canale 5. Viene presentato come un meccanico, un esperto di motori che vive come può a Istanbul, coltivando il sogno di poter sposare un giorno l’amore della sua vita, Zuleyha. Le cose però non vanno affatto come i due sperano, dal momento che la giovane viene di fatto venduta dal fratello in cambio di denaro, ritrovandosi in una situazione terrificante. L’uomo che l’ha acquistata intende farne la propria schiava sessuale, ma Yilmaz riesce a giungere appena in tempo, uccidendolo e impedendogli di violentare la donna che ama. Istanbul non è però un luogo sicuro per loro, dato quanto accaduto, così i due decidono di cambiare vita, trasferendosi a Cukurova, fingendo d’essere fratello e sorella. Trovano così impiego presso Demir Fekeli, un uomo appartenente a una ricca famiglia, che ben presto mette i suoi occhi su Zuleyha, generando una situazione a dir poco complessa. La madre di quest’ultimo, Hunkar, detesta Yilmaz e lo fa arrestare, così da fare restare Zuleyha sola con Demir, libero di fare tutto ciò che desidera.

In prigione la vita di Yilmaz cambia nuovamente, conoscendo Ali Rahmet Fekeli, al quale si unisce per tentare di abbattere il loro nemico comune, Demir Yaman. I due vengono rilasciati grazie a un’amnistia generale ma all’esterno tutto è diverso, dal momento che Zuleyha è stata costretta a sposare Demir, dandogli un figlio, Adnan, che in realtà è di Yilmaz, ma lui non ne ha idea. Sentendosi tradito, ignaro del fatto che il suo grande amore vive da prigioniera e attende la morte, si avvicina a Mujgan, che infine sposa, avendo da lei un figlio, Kerem Ali. Dopo tante peripezie, ritrova la sua Zuleyha, scoprendo la verità, ma morirà a causa delle ferite riportate in un terribile incidente d’auto, precipitando da un burrone.