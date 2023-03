Uğur Güneş moglie e figli di Yilmaz di Terra Amara: pazzo di lui

Uğur Güneş è Yilmaz di Terra Amara: moglie, figli e il flirt con l’attrice di Zuleyha. C’è un solo, grande amore che vive oggi in casa sua

Uğur Güneş è Yilmaz in Terra Amara e le fan si chiedono se abbia moglie e figli o se sia fidanzato magari con qualche attrice conosciuta sul set. Anche se sembra più grande della sua etá in realtá ha 35 anni, ed è nato ad Ankara, in Turchia, il 10 novembre 1987 sotto il segno dello Scorpione. Dai Mass media locali il bel Ylmaz sembra essere un latin lover molto geloso della sua vita sentimentale. È vero anche che il mondo della recitazione non lo ha attratto fin da giovanissimo, decidendo infatti di proseguire gli studi “canonici”, laureandosi presso l’Università di Ankara in lingue, storia e geografia. Dunque della sua vita sentimentale prima del successo non ha lasciato trapelare mai nulla. In un’altra vita, forse, avrebbe potuto essere un ottimo insegnante in qualche scuola in Turchia con una famiglia tutta sua, decisamente molto affascinante invece il destino lo ha voluto impegnato sul set di svariate serie TV, per la gioia delle sue tantissime fan. La vita privata di Uğur Güneş resta però top secret dal momento che preferisce vivere una quotidianità riservata, essendo già fin troppo in vista sul piccolo schermo grazie al ruolo di Yilmaz in Terra Amara. Non mancano però delle informazioni, considerando le tante interviste concesse nel corso degli anni, quindi passiamo alla domanda che in tante si pongono: Uğur Güneş è fidanzato o single. Ylmaz ha dichiarato di non avere una compagna attualmente ma di pensare al matrimonio, anche se arriverà, a suo dire, a tempo debito. Delle sue passate storie d’amore non si hanno certezze, ma negli anni scorsi l’attore di Terra Amara è stato affiancato alla cantante turca Reyhan Cansu. Subito dopo c’è un’altra grande curiosità, ovvero se Yilmaz e Zuleyha sono stati fidanzati nella vita reale, ovvero Uğur Güneş e Hilal Altınbilek, ma non vi sono conferme ufficiali in merito, soltanto gossip. Attualmente il bell’attore non ha moglie e non ha mai avuto figli ma, a 35 anni, inizia a pensarci con serietà. Al momento però ha solo un grande amore: il suo dolce cagnolino.

Uğur Güneş carriera

Uğur Güneş ha iniziato a mettersi in mostra nella televisione turca nel 2011, recitando in Yeniden Basla, nel ruolo di Eray, per poi fare il proprio esordio al cinema due anni dopo, in questo caso nel film Seytan-i-Racim, nel ruolo di Emrah. Sono in totale quattro le pellicole per il grande schermo cui ha preso parte, le ultime previste per il 2023: Sercenin Gozyas ie Dumlupinar. La maggior parte della sua carriera, però, riguarda la televisione. La grande chance gli è stata data nel 2014 sul set di Urfaliyam Ezelden, recitando in 11 episodi, che si sono quasi triplicati nella sua esperienza in Dirilis Ertugrul, dov’è stato impegnato dal 2015 al 2016, anno della miniserie Seddulbahir 32 Saat. Terra Amara con il ruolo di Ylmaz resta il suo progetto più famoso, giunto anche in Italia, mentre nel 2023 si è mostrato come protagonista di Al Sancak.