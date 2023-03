Amici 22 quando inizia il serale: la data

Quando inizia il serale di Amici 22: presto l’appuntamento con la fase conclusiva del talent show, ricca di importanti novità

Con l’ultima puntata del pomeridiano di Amici, in onda domenica 12 marzo, inizia il countdown verso l’attesissimo inizio del serale di Amici 22. Si entra, così, nella fase cruciale del talent show, quella che ci accompagnerà verso l’elezione del nuovo vincitore del programma di Maria De Filippi. Il serale di Amici 22 inizia il 18 marzo 2023, con il primo degli appuntamenti che porteranno alla finale, prevista per il mese di maggio. Come di consueto, anche le puntate del serale sono registrate e quindi già in settimana, grazie alle consuete anticipazioni, sarà possibile sapere cosa accadrà nella primissima puntata della fase serale del talent di Canale 5. Ci sono diverse novità in vista di questa fase finale, a partire da una giuria del tutto inedita e continuando con una decisione epocale, ovvero quella di portare un’alunna dal daytime direttamente al serale, ma come professionista. Si tratta di Benedetta, che nonostante non abbia ottenuto la maglia per il serale, ci sarà nelle ultime puntate di Amici 22 come accompagnatrice di Mattia nei passi a due. Per il resto, il quadro degli alunni ammessi al serale di Amici vede protagonisti 8 ballerini, Alessio, Gianmarco, Isobel, Maddalena, Mattia, Megan, Ramon e Samu, mentre i restanti 7 sono cantanti e sono Aaron, Angelina, Cricca, Federica, NDG, Piccolo G e Wax. Oltre a Benedetta, anche Niveo ha fallito proprio all’ultimo l’ingresso al serale, ma per lui, a differenza della ballerina, non ci sarà alcun spazio nella fase conclusiva del talent.

Amici 22 i nuovi giudici

La più grande novità del serale di Amici 22 è però rappresentata dalla giuria, che cambia completamente rispetto allo scorso anno. Non ci sono più Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto, ma al loro posto vedremo tre nuovi protagonisti. Si parte da un vero e proprio mito della televisione italiana, ovvero Cristiano Malgioglio, cantautore, autore e straordinario personaggio televisivo, che aggiunge alla sua carriera anche l’esperienza come giudice di Amici, ruolo che ha ricoperto in tantissimi altri programmi, tra cui Tale e Quale e le sue diverse declinazioni. Al fianco dell’autore di Gelato al cioccolato troviamo un grande protagonista della musica italiana, Michele Bravi, che è stato già ospite di Amici nella fase del daytime. Vincitore della settima edizione di X Factor, Michele Bravi ha all’attivo tre album in studio, due EP e tantissimi singoli di successo. Per Bravi si tratta di un ritorno visto che nel 2017 il cantante è stato presente nel cast del talent show come tutor, insieme ad Annalisa e Giovanni Caccamo, mentre nel 2020 Michele Bravi ha partecipato, come concorrente, ad Amici speciali. Infine, l’ultima novità nella giuria di Amici 22 è Giuseppe Giofrè, ballerino e cantante, anche lui volto proveniente dal passato di Amici. Il nuovo giudice del talent, infatti, ha vinto l’undicesima edizione dello show, insieme ad Alessandra Amoroso e Gerardo Pulli. Giofrè è poi tornato come ballerino professionista ad Amici e ora, dopo essersi costruito una grande carriera e aver ballato insieme ad alcune star internazionali come Jennifer Lopez, torna ad Amici nella nuova veste di giudice.