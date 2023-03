Amici 22 serale chi sono gli ammessi

Chi sono tutti gli alunni ammessi al serale di Amici 22: le ultime scelte dei professori prima della fase finale del talent

Sabato 18 marzo inizierà ufficialmente il serale di Amici 22 ma il quadro degli alunni ammessi è già ufficiale. Infatti la puntata in onda oggi 12 marzo è stata registrata circa 9 giorni fa e dalle consuete anticipazioni è stato possibile conoscere tutti coloro che parteciperanno alla fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi. In quest’ultima puntata del daytime di Amici gli alunni che hanno già ottenuto le maglie per il serale hanno dovuto confermare la propria maglia, dovendo ottenere una media superiore all’8 per accedere in via definitiva al serale. Una scelta che aveva stabilizzato tutti gli alunni che già indossavano la maglia d’oro e che hanno dovuto nuovamente lottare per essere confermati e non essere eliminati a sorpresa. Per ciò che riguarda il ballo, gli alunni ammessi al serale di Amici 22 sono: Alessio, Gianmarco, Isobel, Maddalena, Mattia, Megan, Ramon e Samu. Per quello che concerne il canto, invece, hanno indossato la maglia oro: Aaron, Angelina, Cricca, Federica, NDG, Piccolo G e Wax. 8 ballerini e 7 cantanti, dunque, formano la lista di alunni ammessi al serale di Amici 22, che si giocheranno, quindi, la vittoria di questa edizione del talent show di Canale 5. I due alunni che hanno fallito, proprio all’ultimo, la possibilità di indossare la maglia ora sono invece Niveo e Benedetta, ma quest’ultima andrà comunque al serale, in veste di ballerina professionista per accompagnare Mattia nelle sue esibizioni. Si tratta di una prima volta importante visto che non era mai successo nella storia del talent che un allievo passasse dal daytime al serale come professionista e in tal senso questa edizione di Amici si conferma ricca di prime volte, dopo altre decisioni storiche come il banco del pubblico e il ripescaggio di Cricca.

Amici 22 serale anticipazioni

L’appuntamento con i 15 alunni ammessi al serale è previsto, dunque, per sabato 18 aprile, quando andrà in onda il primo appuntamento in prima serata di questa edizione del talent show. Stephane Jarny sarà il direttore artistico della fase serale di Amici 22 ed è un coreografo e sceneggiatore francese, classe 1968, che si è appassionato alla danza sin da piccolo e che è già stato al timone già nella scorsa edizione del talent show. I giudici scelti sono Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, una novità assoluta con l’addio al talent della giuria che negli ultimi anni aveva valutato i ragazzi. Era già nell’aria da tempo che uno tra Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash dei The Kolors potesse lasciare il suo posto da giudice ma alla fine si è optato per una scelta rivoluzionaria. I giudici di Amici 22 sono Cristiano Malgioglio, una delle grandi icone della televisione italiana, Michele Bravi, una delle voci più amate del panorama musicale del momento e Giuseppe Giofré, ballerino e cantante, un vero e proprio artista a tutto tondo che è stato protagonista proprio dell’undicesima edizione di Amici, vinta insieme a Gerardo Pulli e Alessandra Amoroso. Per il resto, ulteriori dettagli e novità su questa fase serale di Amici 22 sono attese in settimana, soprattutto quando ci saranno le consuete registrazioni, di cui come sempre vi forniremo resoconto tempestivo, e potremo scoprire cosa avviene nella prima puntata della fase serale di Amici 22.