Giancarlo Giannini moglie e figli: la tragedia di Lorenzo

Moglie e figli di Giancarlo Giannini, i due matrimoni e la tragedia della morte di suo figlio: ha due stelle sulla Walk of Fame

Giancarlo Giannini, 80 anni, più per i gossip su sua moglie e i suoi figli, è uno dei grandi attori della storia del cinema italiano, impegnato anche come regista, sceneggiatore e scrittore. Un talento senza tempo, nato a La Spezia l’1 agosto 1942, ma trasferitosi a soli 10 anni a Napoli con la propria famiglia. È in questa città che si diploma come perito elettronico e, consigliato da un amico, decide di iscriversi a un corso di recitazione. Una nuova strada si apre davanti a lui, colma di prospettive, e decide di percorrerla senza paura, così a soli 18 anni si trasferisce a Roma, studiando presso l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Nello stesso periodo fa il proprio debutto a teatro, recitando nell’opera In memoria di una signora amica. Ottiene i primi successi, soprattutto grazie a Romeo e Giulietta e La Lupa, ritrovandosi al fianco di Anna Magnani. A poco più di 20 anni ha esordito al cinema con Libido e da allora non si è più fermato, vantando oggi 118 pellicole all’attivo, alle quali si uniscono le 34 produzioni televisive. A 25 anni Giancarlo Giannini ha sposato Livia Gianpalmo, collega attrice e regista, dalla quale ha avuto due figli, Lorenzo e il ben noto Adriano Giannini, che ha seguito le orme del padre ed è oggi un affermato attore.

Le nozze si sono svolte nel 1967 e il matrimonio è durato appena otto anni, dal momento che nel 1975 i due si sono separati. Ciò non sembra essere accaduto per un’altra donna, considerando come siano trascorsi ben otto anni prima che l’attore si sposasse nuovamente e per l’ultima volta. Nel 1983 Giancarlo Giannini ed Eurilia Del Bono sono diventati marito e moglie e da lei ha avuto altri due figli, Emanuele e Francesco. Quattro anni dopo, però, la terribile tragedia che lo ha segnato profondamente, dal momento che nel 1987 ha dovuto dire addio per sempre al suo primogenito, Lorenzo, morto ad appena 19 anni a causa di un aneurisma. Qualcosa che non si può spiegare e contro cui nulla può essere fatto, con l’attore che ha trovato riparo mentalmente nel mistero, in Dio e nella preghiera, ovvero nella speranza di poterlo un giorno riabbracciare.

Giancarlo Giannini walk of fame

Riconosciuto il suo enorme talento anche all’estero, come dimostra la stella sulla Walk of Fame di Giancarlo Giannini, che è la numero 2752 presente a Hollywood. Già nel 2020 era stato svelato come il celebre attore italiano avrebbe ottenuto questo grande riconoscimento ed è stata un’attesa straziante per lui, che ha deciso intanto di farsene una propria nella sua villa, come ha dichiarato. La pandemia ha ovviamente costretto a rinviare l’evento e la nuova data è stata annunciata finalmente a febbraio scorso, svelando come la Walk of Fame avrebbe accolto Giancarlo Giannini il 6 marzo 2023, considerando come proprio lui sia stato il primo a ottenere questo omaggio in Canada, che presenta l’Italia Walk of Fame a Toronto, che vanta una grande comunità nostrana, nata nel 2009. Commentando il tutto a Hollywood, ha detto ironicamente come negli USA lo esaltino così, mentre a Venezia neanche un “gatto nero” alla mostra del cinema. Giannini è dunque l’ultimo di una lista di 17 italiani, che comprende nomi come Rodolfo Valentino, Anna Magnani, Sophia Loren, Gina Lollobrigida ed Ennio Morricone.