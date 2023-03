Enrico Nigiotti compagna: chi è la mamma dei suoi gemelli

Chi è Giulia Diana compagna del cantautore di origini toscane Enrico Nigiotti e mamma dei gemelli Duccio e Maso

Con un dolcissimo post su Instagram, il cantante Enrico Nigiotti ha annunciato la nascita di Maso e Duccio, i due gemelli che l’artista ha avuto con la sua compagna: Giulia Diana. La neo mamma è in realtà, a differenza del celebre fidanzato, una persona estremamente riservata, non appartenente al mondo dello spettacolo. Tra le poche cose che sappiamo della compagna di Enrico Nigiotti ci sono la sua origine, visto che come il cantante viene da Livorno, e la sua professione: maestra di ballo. La madre dei gemelli di Enrico Nigiotti dovrebbe essere laureata in psicologia, ma ha deciso di consacrare la vita alla sua grande passione per la danza, un tratto che accomuna Giulia Diana alla storica ex fidanzata di Nigiotti: Elena D’Amario. Dopo aver studiato per molti anni ballo, aver frequentato stage ed essersi formata come ballerina professionista, Giulia Diana ha deciso di percorrere la propria strada aprendo una personale scuola di ballo, il Laboratorio di Danza e Movimento, che si trova proprio a Livorno e che è affiliata alla Royal Academy of Dance di Londra. Per il resto, sappiamo che Giulia Diana è nata nel 1991, quattro anni dopo, quindi, rispetto al suo fidanzato, e ha quindi 32 anni e che la sua storia d’amore con Nigiotti dovrebbe essere iniziata circa quattro anni fa. Come detto, poi, la compagna del cantante di Nonno Hollywood è una persona che preferisce rimanere lontana dai riflettori, tanto che pure sui social del cantante compare poco.

Enrico Nigiotti ad Amici

Ha vissuto sicuramente una grandissima emozione Enrico Nigiotti, che sui social non ha mancato di aggiornare passo passo i suoi followers sulla gravidanza della compagna, ricevendo tantissimi messaggi di auguri. Oggi, il papà dei gemelli Maso e Duccio è sicuramente un cantante molto amato e apprezzato, ma tra i momenti più importanti della sua carriera c’è sicuramente la partecipazione ad Amici, rimasta nella storia del programma anche a causa degli intrighi amorosi del cantante, che ha sempre dimostrato di vivere al massimo i suoi sentimenti. Enrico Nigiotti, infatti, ha preso parte alla nona edizione di Amici, riuscendo anche ad arrivare alla fase serale del programma e mettendosi in luce come uno degli alunni più intriganti e promettenti di quell’edizione del talent show. Il percorso di Enrico Nigiotti ad Amici, però, si è interrotto bruscamente a causa di una clamorosa scelta del cantante, che alla settima puntata del serale, a qualche sera di distanza dalla finalissima, ha deciso di ritirarsi per salvare la ballerina Elena D’Amario, sua fidanzata del tempo. Una scelta che è rimasta nella storia del programma, che ha messo in mostra tutta la forza dei sentimenti di Nigiotti. Nonostante quel grande atto d’amore, la storia tra Enrico ed Elena D’Amario si è poi comunque interrotta, entrambi hanno costruito le loro fortunate carriere e dopo diversi anni il cantante ha ritrovato l’amore con Giulia Diana e ora sta vivendo l’immensa gioia di diventare padre grazie alla nascita dei gemelli Maso e Duccio.