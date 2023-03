Il Commissario Ricciardi Nelide chi è l’attrice Veronica D’Elia

Chi è Nelide ne Il Commissario Ricciardi: scopriamo l’attrice Veronica D’Elia, 31 anni. In quale altra fiction l’avete vista

Nella seconda stagione del Commissario Ricciardi abbiamo conosciuto meglio Nelide, personaggio apparso per pochissimo negli episodi precedenti. Di seguito troverete un po’ di dettagli su di lei, così come sull’attrice che la interpreta, Veronica D’Elia. Il Commissario Ricciardi ha dovuto dire addio all’amata tata Rosa nell’ultima puntata della prima stagione della fiction Rai con Lino Guanciale. Una morte davvero sofferta, quella dell’adorata governante del protagonista, alla quale era particolarmente affezionato anche lo scrittore Maurizio De Giovanni, che ha però spiegato che a volte certe scelte sono obbligatorie. In punto di morte, tata Rosa ha creduto di vedere la madre del protagonista, alla quale ha promesso che continuerà a prendersi cura di lui attraverso sua nipote Nelide. La vita della giovane è cambiata del tutto una volta giunta a Napoli, dal momento che non si è ritrovata soltanto a dover gestire Ricciardi e le sue giornate nere, dovute alla maledizione che travolge le sue giornate. Ha infatti scoperto l’amore per il giovane fruttivendolo Sarracino.

Veronica D’Elia carriera

L’attrice che interpreta Nelide ne Il Commissario Ricciardi è Veronica D’Elia, 31 anni, talentuosa attrice campana. Alta 1,54, è nata il 19 dicembre 1991 a Salerno. Vive ancora oggi nella provincia campana, precisamente ad Atena Lucana. Il suo volto non è ancora famosissimo ma ciò non vuol dire che Il Commissario Ricciardi rappresenti la sua prima esperienza lavorativa in televisione. Abbiamo infatti già visto Veronica D’Elisa in Imma Tataranni, apparsa come protagonista dell’episodio Il peso dell’anima, in onda a settembre 2022, della seconda stagione. Nel 2013 si è diplomata presso l’Accademia d’arte drammatica del Teatro Bellini di Napoli, mentre nel 2020 Nelide de Il Commissario Ricciardi ha proseguito la propria formazione presso la Scuola elementare del teatro di Davide Iodice. Vi sono pochi dubbi sul fatto che la 31enne continuerà il proprio percorso in televisione, con il pubblico che l’attende di certo nel cast de Il Commissario Ricciardi 3. Ad oggi, però, la carriera di Veronica D’Elia si è svolta soprattutto a teatro. Ha fatto il suo esordio sul palcoscenico nel 2014, quando aveva appena 22 anni, nello spettacolo Qualcosa di eterno di Luciano Malchionna. Un anno particolarmente fruttuoso per lei, che ha portato in scena anche due sue opere, in veste di regista, ovvero L’impossibile e possibile il possibile è facile, e Liberenergie. Ricordiamo poi la performance Oil-natura morta per avvelenamento e Noel Chez les Cupiello, ovvero l’adattamento dell’opera di Eduardo De Filippo Natale in casa Cupiello, in lingua francese, proposto nel suggestivo scenario di Parigi. Veronica D’Elia è stata impegnata come regista anche nel 2015, al fianco di Renato De Simone, proponendo al pubblico Lo Sportello. Anche il 2015 è un anno molto fortunato per lei, che è salita sul palco in 5 spettacoli differenti. Inizia così a farsi conoscere nell’ambiente del teatro campano, il che poi le ha aperto le porte delle fiction televisive. Non dimentica però il primo grande amore, mostrandosi come assistente alla regia di Sangenapule, opera di Mimmo Borrelli, che l’ha voluta poi anche per Memorie e versi nei campi flegrei. Gli ultimi spettacoli di Veronica D’Elia cui siamo a conoscenza riguardano il 2020, recitando anche nell’adattamento di Miseria e Nobiltà di Lello Arena.