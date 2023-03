Concita De Gregorio malattia: la rivelazione

Che malattia ha Concita De Gregorio: la rivelazione a Belve e il racconto di ciò che la scrittrice ha dovuto affrontare nell’ultimo anno

La nota giornalista e scrittrice Concita De Gregorio si è lasciata andare a una profonda confessione, raccontando di aver avuto una malattia. Lo ha fatto per la prima volta nella puntata di Belve di martedì 14 marzo. Una rivelazione scioccante, perché la giornalista ha fatto di tutto per non far uscire la notizia e ha portato avanti la sua battaglia lontano dai riflettori, rivelando solo adesso ciò che ha vissuto. Nell’intervista a Francesca Fagnani, Concita De Gregorio ha raccontato nel dettaglio che la malattia è il cancro e che ad agosto è stata operata. La scrittrice ha fatto le consuete terapie del caso e ora sta meglio, anche se come ha sottolineato quando si tratta di mali del genere non si può mai parlare completamente al passato visto che il tumore, quando è maligno, può spesso riproporsi.

Concita De Gregorio ha parlato anche della sua scelta di non diffondere la notizia, raccontando di non volere che la gente vedesse in lei solo la sua malattia. La scrittrice ha anche confessato che il momento più complesso è stato quando ha dovuto parlare della malattia a suo figlio più piccolo, che vive in Australia e a cui Concita voleva dire di persona del cancro. La giornalista si è anche soffermata su un particolare che l’ha fortemente contrariata, ovvero quando in molti hanno paragonato i capelli della scrittrice a quelli di Giorgia Meloni e Concita De Gregorio ha spiegato di aver dovuto indossare la parrucca perché ha perso i capelli a causa della chemio e quindi osservazioni su quell’aspetto l’hanno comprensibilmente ferita. Dopo aver portato avanti la sua strenua battaglia lontano dai riflettori, la scrittrice ha deciso di raccontare ciò che ha vissuto, mostrando tutta la sua forza.

Concita De Gregorio marito e figli

Concita De Gregorio ha un marito e quattro figli. Nel difficile percorso col cancro che ha dovuto affrontare, la giornalista ha sicuramente potuto contare sul supporto della sua numerosa famiglia. Anche sulla sua sfera privata la scrittrice è molto riservata, ma sappiamo che Concita De Gregorio è sposata con Alessandro Cecioni, anche lui giornalista, attivo soprattutto nel campo della cronaca nera. Il marito di Concita De Gregorio vanta diverse collaborazioni in carriera, da quella con il quotidiano fiorentino La Città, fino a Espresso e Repubblica e anche lui si è cimentato nella scrittura di libri, come Il mostro di Firenze Ultimo atto, uscito per Nutrimenti Edizioni.

Concita De Gregorio e Alessandro Cecioni stanno insieme da molti anni e vivono il loro amore lontano dai riflettori. I due insieme hanno avuto ben quattro figli, tre naturali e una figlia adottata. In alcune interviste, la scrittrice ha parlato della sua sfera familiare, raccontando come conciliare la sua vita privata con quella lavorativa è sicuramente molto impegnativo. Nonostante ciò la scrittrice ha sempre fatto di tutto per dedicare il giusto tempo ai suoi figli e alla sua famiglia. Il più piccolo vive in Australia, dove lavora da anni e per la De Gregorio è stato difficile comunicargli della malattia, pensando di dover dare la notizia al telefono.