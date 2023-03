Uomini e Donne Aurora Tropea la storia: denunce per filmini e malattia

Chi è Aurora Tropea, la sua storia a Uomini e Donne dopo la malattia e una denuncia: è tornata ma perché è subito sotto attacco

A Uomini e Donne è tornata Aurora Tropea, 52 anni, ex dama che aveva lasciato il programma di Maria De Filippi in seguito a degli episodi molto spiacevoli. Una triste storia per la donna, nata in Toscana nel 1970, proprietaria di un negozio di tessuti nel cuore di Roma. Presenza fissa dal 2019 al 2021 a Uomini e Donne, Aurora Tropea decise di andare via dopo l’affermazione di un cavaliere di avere alcune sue foto intime, uomo poi denunciato dalla stessa Aurora. Un vero e proprio caso doloroso per la dama ma le cose non sembrano essere così chiare come sembra. Se in questa triste storia è lei la vittima, però, viene da chiedersi perché mai Gianni Sperti abbia parlato male della donna, e non solo lui. Non sono di certo suoi amici tanto Roberta Di Padua quanto Armando Incarnato. Tornata a Uomini e Donne, la dama si è ritrovata nuovamente faccia a faccia con Gianni Sperti, che l’ha spinta a dire la verità sull’aver parlato male della trasmissione di Maria De Filippi. La donna però sottolinea d’aver difeso il dating show e la sua produzione, attaccando soltanto il cavaliere che le aveva fatto del male, e che ha prontamente denunciato. L’opinionista però sottolinea d’aver ricevuto messaggi che lascerebbero pensare altro, il che renderebbe ipocrita questo suo ritorno, unicamente volto a ottenere visibilità. Di recente si è però parlato molto anche della malattia di Aurora Tropea, che in un’intervista ha fatto il punto di un periodo molto complesso e sofferto. Ha infatti perso una zia molto cara e ha assistito sua madre dopo un incidente dalla dinamica potenzialmente mortale, dal quale è uscita indenne. Per puro caso, poi, la dama ha scoperto d’avere un tumore maligno. Dopo un controllo medico innocuo svolto da una cara cugina, si è scoperto che ciò che si credeva essere una cisti era in realtà un tumore. Aurora Tropea ha così svolto una mappatura dei nei, con i medici che le hanno consigliato di rimuoverne uno, risultato maligno. Se fosse trascorso del tempo, ha raccontato, avrebbe perso la gamba in seguito alla ramificazione del cancro.

Uomini e Donne Aurora Tropea chi corteggiava

Aurora Tropea ha denunciato Giancarlo Cellini, è questo il nome del cavaliere che la dama frequentava a Uomini e Donne. L’uomo si era detto in possesso di filmini intimi della donna, parlandone durante una dura litigata in studio. Gianni Sperti aveva poi effettuato un “controllo dei cellulari”, scoprendo come fosse tutto falso. La storia non finì però lì, lasciando intendere come questi video esistessero e fossero stati cancellati. Una pantomima molto triste, terminata in una denuncia per il cavaliere Giancarlo Cellini. In seguito Aurora Tropea ha avuto modo di sfogarsi duramente, spiegando d’aver denunciato per ottenere giustizia, e che tutto sia stato orchestrato per farla passare per ciò che non è. Se l’è presa anche con gli opinionisti, a suo dire sempre pronti ad attaccarla. Ha sofferto enormemente come ribadito anche nelle sue prime apparizioni dopo il ritorno nel dating show spiegando di non aver mai parlato male della trasmissione ma solo di chi l’aveva attaccata. Armando però sostiene che Aurora abbia ipotizzato che alcuni dei cavalieri e delle dame presenti in studio siano pagati. Oggi la dama è tornata a Uomini e Donne e il nuovo cavaliere nel mirino di Aurora Tropea è Alessio, che però sembra aver rifiutato il suo numero di telefono.