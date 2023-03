Amici 22 Aaron chi è: Instagram e TikTok

Chi è Aaron cantante ammesso al serale di Amici 22: il successo su Tik Tok e la somiglianza con un grandissimo attore del cinema

Tra i cantanti protagonisti del serale di Amici 22 c’è anche Aaron Cenere, nome d’arte di Edoardo Boari, giovane cantante classe 2005 originario di Nocera Umbra, in provincia di Perugia. Aaron è uno dei più giovani concorrenti di Amici 22, tanto che ha festeggiato i propri 18 anni proprio mentre si trovava nel programma, entrandovi, quindi, ancora da minorenne, anche se per poco. Prima di entrare ad Amici, Aaron si era già fatto notare su Tik Tok, pubblicando lì molte canzoni e cover, e poi ha ottenuto un discreto seguito anche su Instagram. Entrato ad Amici, quindi, il cantante aveva già un passato artistico, costituito soprattutto dalla canzone Universale, che proprio grazie alla diffusione su Tik Tok ha ottenuto parecchia risonanza. Fiero rappresentante della nuova generazione di artisti che sanno usare i social come grandi veicoli per la diffusione della loro musica, Aaron ha potuto coronare il suo sogno di mettere su la propria carriera grazie all’ingresso nella scuola di Amici, dove il giovane ha vissuto un percorso fatto sia di momenti importanti che di altri più difficili. Aaron non ha mai nascosto di provare spesso ansia e turbamenti e in tal senso la musica è molto importante per lui, perché lo aiuta a controllare le sue emozioni. La prima parte del percorso ad Amici di Aaron è stata molto positiva, spinta soprattutto dal successo di Universale, ma nei primi mesi del 2023 sono arrivate le prime difficoltà e il cantante ha rischiato anche di essere sostituito da Rudy Zerbi. Aaron è stato però bravo a non farsi abbattere dalle difficoltà, ha superato il momento difficile e ha strappato una maglia per il serale solo in extremis. Ai nastri di partenza della fase conclusiva di questa edizione di Amici, Aaron è sicuramente un profilo interessantissimo, un’artista con una grande voce e una maturità insolita per i suoi anni, ma anche con alcune difficoltà da superare e da saper gestire per affermarsi. Il giovane umbro è sicuramente uno dei profili di maggior interesse in vista del serale e il suo percorso desta parecchia curiosità tra gli spettatori. Oltre a Universale, le canzoni di Aaron ad Amici sono state Baciami e Ballami e il singolo Mi prenderò cura di te uscito pochi giorni prima dell’ammissione al serale.

Amici 22 Aaron nipote di

Soprattutto su Tik Tok, Aaron è diventato un personaggio estremamente noto, con un ampio seguito di followers. Proprio per questa sua risonanza, sui social si parla moltissimo del giovane cantante e su di lui ha cominciato a circolare una notizia veramente incredibile. In molti, sui social, hanno iniziato a sostenere che Aaron sia il nipote alla lontana di un grandissimo volto del cinema, ovvero Jason Isaacs, noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Lucius Malfoy nella saga di Harry Potter. La notizia sembra decisamente inverosimile e dettata più che altro dalla somiglianza, parecchio evidente, tra il cantante di Amici e l’oscuro mago nemico di Harry nella fortunata saga letteraria e cinematografica. Una somiglianza data però sostanzialmente dal personaggio di Lucius Malfoy, che ha questa chioma bionda simile alla capigliatura di Aaron, mentre l’attore nel quotidiano porta i capelli corti. Il trend sui social nei mesi è letteralmente esploso, tanto che è possibile trovare moltissime foto che mettono a paragone Aaron e Isaacs, ma molti sono proprio convinti che Aaron di Amici 22 sia nipote di Jason Isaacs.