Amici 22 Angelina Mango chi è: Instagram e TikTok

Angelina Mango è una delle protagoniste della fase serale di Amici 22: chi è la cantante della squadra della Cuccarini e figlia d’arte

Uno dei profili più interessanti tra gli alunni arrivati al serale di Amici 22 è sicuramente quello di Angelina Mango, artista che da qualche anno si sta facendo notare nel mondo della musica e che ora si è conquistata una vetrina non indifferente per affermarsi. Nata nel 2001 a Maratea, l’allieva della squadra di Lorella Cuccarini ha la musica nel sangue, essendo stati entrambi i suoi genitori dei grandi protagonisti della musica italiana. Presto anche l’alunna di Amici inizia a coltivare la sua passione per la musica, tentando di percorrere la propria strada e iniziando a farsi notare con i primi singoli, che sono sfociati nell’album Monolocale, uscito nel 2021. Quando è arrivata, a novembre, nella scuola di Amici dopo aver vinto la sfida con Andrea Ascanio, Angelina è già un’artista con un bel bagaglio di esperienze con sé, considerando soprattutto la giovane età. Oltre all’album pubblicato, Angelina ha potuto aprire i concerti di Giovanni Caccamo e si è esibita sul palco del Primo Maggio a Roma. Sui social e sulla piattaforme digitali Angelina ha anche ottenuto una discreta risonanza col brano Formica. Nella scuola di Amici Angelina ha subito messo in mostra il suo grande talento, tanto che in molti pensano immediatamente che sia la grande favorita per la vittoria finale. Tra i compagni di scuola, Angelina ha legato molto soprattutto con Wax, a cui ha scritto anche un’intensa lettera. Il legame tra i due ha lasciato pensare ad una possibile relazione ma non è così. Angelina Mango è fidanzata con Antonio Cirigliano, giovane chitarrista che ha suonato con lei anche al Concertone del Primo Maggio. I due sono felicemente insieme da due anni. A gennaio la cantante ha vinto la gara degli inediti con gli ascolti di Voglia di vivere e a suon di grandi esibizioni, ottiene da Lorella Cuccarini una maglia per il serale, che la prof le aveva offerto già prima, ma la cantante ha voluto attendere per accettarla. Angelina Mango è con tutta probabilità la favorita numero uno per la vittoria di Amici, vanta un ottimo seguito su Instagram e Tik Tok e con i suoi inediti si sta già facendo apprezzare moltissimo.

Amici 22 Angelina Mango di chi è figlia

Come anticipato, Angelina Mango è figlia di due grandi artisti. Il padre, si capisce dal cognome, era Pino Mango, cantautore che ha inciso alcune canzoni divenute patrimonio della musica italiana come Oro, La rondine e Lei verrà. Mango ha avuto una carriera molto lunga, vendendo in totale ben 6 milioni di dischi e scrivendo anche tantissime canzoni per altri grandi artisti come Mietta, Loredana Bertè e Patty Pravo. Il cantante è venuto purtroppo a mancare precocemente l’8 dicembre del 2014, all’età di 60 anni a causa di un infarto e il suo ricordo è stato celebrato anche ad Amici, con Lorella Cuccarini che si è voluta ritagliare un momento proprio in compagnia di Angelina per ricordarlo. La prof di Amici e il padre della cantante del serale erano grandi amici e sicuramente per la Cuccarini è stato emozionante condividere il percorso nella scuola con la figlia del grande cantante. Al pari di suo padre, anche la madre di Angelina Mango è molto famosa ed è Laura Valente, al secolo Laura Bortolotti. La madre di Angelina Mango è diventata nel 1990 la voce dei Matia Bazar dopo aver cominciato la carriera da solista e col gruppo è rimasta fino al 1999, tornando poi alla sua carriera da solista. Con dei genitori del genere, il talento di Angelina sembra davvero una conseguenza naturale e la cantante ora cerca la definitiva affermazione con la vittoria di Amici.