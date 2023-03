Amici 22 Cricca chi è: Instagram e TikTok

Chi è Cricca cantante che dopo essere stato al centro di una clamorosa svolta nella storia di Amici è arrivato fino al serale di quest’edizione

Giovanni Cricca, noto semplicemente come Cricca, è stato uno dei grandissimi protagonisti di questa prima fase di Amici 22, visto che è stato protagonista di una clamorosa prima volta nella storia del programma. Il cantante classe 2004 nato a Riccione si è avvicinato alla musica grazie a suo nonno, un appassionato clarinettista, e prima di approdare ad Amici ha provato in diversi modi a farsi strada nel mondo della musica. Cricca è stato tra i 53 finalisti di Area Sanremo e ha anche partecipato a Deejay On Stage, realizzando il singolo San Lorenzo. Mentre coltivava il sogno di fare il cantante, Cricca, che da piccolo si è trasferito in Australia con la famiglia salvo poi tornare in Italia, ha fatto diversi lavori, ma senza mai mollare la sua passione, che poi lo ha portato a entrare nella scuola di Amici. Qui, il giovane romagnolo si è reso protagonista di una prima metà di percorso molto positiva, portandosi a casa anche la possibilità di esibirsi durante lo speciale di Capodanno in onda su Canale 5. Le cose però sono precipitate per il giovane con l’arrivo del 2023 e subito nei primi di gennaio Cricca venne clamorosamente eliminato dalla scuola, perdendo la sfida con Jore.

La clamorosa svolta arriva in seguito al capodanno gate i ragazzi finiti sul banco degli imputati vengono messi in sfida e una di questi, Valeria, deve vedersela proprio con Cricca, che ad appena una settimana dalla sua eliminazione ha la clamorosa occasione di rientrare nel programma. Il cantante di Se mi guardi così non si fa sfuggire questa occasione, batte Valeria e così, per la prima volta nella storia dello show, viene ripescato. Tutto sembra procedere a gonfie vele anche grazie al suo flirt con Isobel, arrivato dopo essersi lasciato con la sua storica fidanzata Viola, ma Cricca ha vissuto un altro momento complicato quando nel giro di poche settimane è stato accusato di arroganza da Arisa e Rudy Zerbi. In particolare quest’ultimo ha bocciato il suo singolo Australia, dedicato proprio a Isobel, mettendo a dura prova la permanenza di Cricca nella scuola di Amici. Dopo aver capito la strada da intraprendere, il cantante di Riccione, grazie all’aiuto della maestra Lorella Cuccarini, è riuscito a strappare una maglia per il serale di Amici 22 con un nuovo inedito, Maledetta felicità. Cricca è uno dei profili più amati sui social infatti su Instagram ha superato i 100 mila followers così come è avvenuto su Tik Tok.

Amici 22 Cricca famiglia

Durante la sua permanenza nella scuola di Amici, Cricca ha parlato spesso della sua famiglia, che lui ha definito decisamente fuori dagli schemi. Abbiamo parlato di suo nonno Agostino, un clarinettista che ha trasmesso al nipote la passione per la musica, mentre i genitori del cantante della squadra di Lorella Cuccarini sono entrambi degli operatori umanitari e infatti, pur essendo tutti e due originari della Romagna, si sono incredibilmente conosciuti in Africa, proprio durante una missione umanitaria. Cricca è cresciuto con un grande legame con la sua famiglia, ma ha anche presto cercato la sua indipendenza, svolgendo diversi lavoretti sin da giovane per essere indipendente e coltivare il suo sogno di diventare cantante. Grazie all’ottimo successo di Se mi guardi così, l’allievo del serale di Amici 22 ha iniziato quel percorso che a lungo ha sognato e cerca la definitiva consacrazione nella fase cruciale del talent ideato e condotto da Maria De Filippi.