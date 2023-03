Amici 22 Cricca e Isobel si sono lasciati: il motivo dietro la rottura

Dopo lo speciale Amici verso il serale è arrivata la triste notizia Cricca e Isobel si sono lasciati e il motivo lascia i fan senza parole

Amici 22 aveva formato una delle coppie romantiche di questa edizione Cricca e Isobel che purtroppo si sono lasciati non con pochi strascichi all’interno del programma. È tempo di serale e ovviamente anche di tirare le somme per concentrarsi particolarmente sul proprio percorso che sia nel ballo o nel canto perché c’è una coppa da alzare e non ci si può distrarre. Se Megan e Gianmarco, dopo due crisi superate, tengono ben salda la loro unione, Federica e Piccolo G tra alti e bassi sono ancora insieme, non si può dire lo stesso della ballerina australiana e del cantante di origini romagnole. Come ben ricorderete a margine del capodanno gate Cricca è rientrato ad Amici dopo essere stato eliminato in sfida con Jore che in seguito ha abbandonato il programma per motivi personali. Quando il cantante di Se mi guardi così è rientrato in casetta ha confessato a Ramon di essersi lasciato con Viola, la sua storica fidanzata, il motivo era semplice: si erano accorti trascorrendo del tempo insieme che non erano più innamorati. Già al momento della sfida persa da Cricca si era intravista una certa simpatia di Isobel nei suoi confronti anche perché era apparsa molto triste per l’eliminazione dell’allievo, un atteggiamento insolito per una ballerina con un carattere molto solare come il suo. Al rientro in casetta i dubbi sono stati sfatati con l’australiana che ha accolto il suo futuro fidanzato con un “ora che sei rientrato sto bene”, di lì c’è stata una serie di sguardi, abbracci fino ad un bacio appassionato che è andato in onda un mese e mezzo fa durante il daytime. A San Valentino sembrava tutto sotto controllo per la coppia che aveva trascorso una serata romantica in allegria, poi la crepa sempre più profonda che già avevamo notato nelle parole di Australia scritta da Cricca per Isobel.

Amici 22 il pianto di Cricca per Isobel

Ovviamente non è stato ufficializzato che Cricca e Isobel si sono lasciati ma il motivo che rende quasi certa la rottura tra i due è stato svelato durante lo speciale Amici verso il serale. Gli allievi in studio erano seduti uno accanto all’altro su dei divanetti ma l’australiana e il cantante romagnolo erano agli opposti, seduti distantissimi. Purtroppo se fosse solo questo l’indizio ci sarebbe ancora speranza per la coppia, è poco dopo che è arrivata l’ufficiosità. Era in onda una clip che riassumeva i momenti più intensi per i 15 ammessi al serale di Amici 22 ed è stato mostrato anche un frame di un bacio tra Isobel e Cricca, proprio quella immagine ha portato il cantante a piangere a dirotto, un pianto disperato che non si è fermato nemmeno dopo la fine della clip. A consolare la voce di Se mi guardi così ci ha pensato Ramon che è subito corso ad abbracciarlo e confortarlo, mentre Isobel, in maniera fredda e distaccata, non ha mostrato nessuna emozione e non si è avvicinata al suo ex fidanzato nemmeno per una pacca sulla spalla. Va da sé che è stata Isobel a lasciare Cricca stando a delle banali deduzioni, i fan della coppia sperano che quanto vista sia solo la rappresentazione di una crisi passeggera e che i due anche durante un percorso così impegnativo come il serale di Amici riescano a ritrovarsi. Nel frattempo il cantante appare sempre più spento e provato da quanto successo, comportamento che sembrava essere dovuto alla bocciatura del singolo Australia ma che invece è ancora presente nonostante l’uscita del nuovo singolo Maledetta felicità.