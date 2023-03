Amici 22 Gianmarco Petrelli chi è: Instagram e TikTok

Chi è Gianmarco Petrelli, ballerino del Serale di Amici di Maria De Filippi: è davvero il fratello di Pierpaolo Pretelli del Grande Fratello VIP oppure no

Gianmarco Petrelli, 22 anni, è un ballerino del Serale di Amici 22, nato a Roma l’1 marzo 2000 sotto il segno dei Pesci. Vanta già una certa esperienza nel mondo della danza, essendo di fatto un coreografo e, guardando al suo passato, ha lavorato anche come modello. Molto seguito sui social, con il tag @ginmarcopetrelli, vanta 119mila follower su Instagram e 110mila su TikTok. Facciamo ora un salto nella vita privata di Gianmarco Petrelli, che si è diplomato alcuni anni fa presso il Liceo Linguistico nella Capitale. È un ballerino e coreografo ma non solo, come detto, avendo lavorato come modello per l’agenzia Tao Models. Nel corso della sua carriera nel mondo della danza, inoltre, ha preso parte a Euro 20, esperienza formativa che lo ha particolarmente segnato. I fan del talent di Maria De Filippi sanno bene che Gianmarco Petrelli era già entrato ad Amici 21, quindi lo scorso anno, risultando uno dei ballerini in sospeso della trasmissione. Si è ritrovato testa a testa con Matias Nigiotti ma non è riuscito a ottenere un banco, che è poi giunto nell’edizione 2022, convincendo Alessandra Celentano a dargli una chance nel settore hip hop. Oggi è al Serale di Amici, insieme con la sua fidanzata Megan Ria, altra ballerina del talent. Il pubblico si è particolarmente legato alla coppia, che ha vissuto momenti di alti e bassi all’interno del percorso della scuola di Amici di Maria De Filippi. Vi sono state almeno due grandi crisi, però superare dai giovani, che oggi si mostrano sereni e ancora fidanzati sui rispettivi social. Chi sa se questa storia d’amore possa continuare anche fuori dal talent.

Amici 22 Gianmarco parente di Pierpaolo Pretelli

Per i fan del Grande Fratello VIP il cognome di Gianmarco di Amici 22 non è di certo uno qualsiasi. Poco dopo il suo ingresso nella scuola di Maria De Filippi, infatti, sul web sono comparse le prime domande da parte del pubblico, che si chiedeva chi fosse la sua famiglia e se ci fosse un rapporto con un ex vippone. Nello specifico la curiosità riguarda un preciso rapporto di parentela: Gianmarco e Pierpaolo Pretelli sono fratelli oppure è un semplice caso di omonimia. La realtà è molto più semplice di quanto non si possa pensare e dobbiamo sottolineare come la maggior parte dei fan si è lasciata ingannare da una semplice svista. I due non sono affatto fratelli e la risposta non potrebbe essere più ovvia, dal momento che non vantano lo stesso cognome (certo, potrebbero essere fratellastri, ma il discorso qui è diverso). Molti hanno infatti confuso Petrelli con Pretelli, senza rendersi conto del fatto che lo spostamento di quella erre fa tutta la differenza del mondo. Il giovane ballerino di Amici di Maria De Filippi ha un fratello ma non è l’ex del Grande Fratello VIP, bensì il giovanissimo Filippo, che non fa di certo parte del mondo dello spettacolo. Anche Pierpaolo ha un fratello minore e il suo nome è Giulio.