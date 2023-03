Amici 22 Maddalena Svevi chi è: Instagram e TikTok

Chi è Maddalena Svevi, ballerina del Serale di Amici 22: perché ha lasciato Mattia Zenzola, chi è sua sorella e che rapporto ha con Aka7even

Maddalena Svevi, 18 anni, è una delle ballerine del Serale di Amici 22, nata a Genova nel novembre 2005 (non è nota la data di nascita completa). La scuola di Maria De Filippi non rappresenta per lei la prima esperienza lavorativa, tutt’altro, come nel caso di altri ballerini talentuosi del programma. Fin dalla sua infanzia si è avvicinata alla danza e si è data da fare nel corso degli anni, arrivando anche in televisione, ballando in programmi Rai come Il Cantante Mascherato con Milly Carlucci e Pequenos Gigantes con Belen Rodriguez. Il pubblico la segue con passione e su Instagram Maddalena vanta 181mila follower, mentre su TikTok sono in quasi 59mila (@maddy_svevi). Appassionata di danza fin da piccola, ha studiato molto per diventare una ballerina professionista, frequentando la Naima Academy in ambito sportivo e il Liceo P. Gobetti sul fronte accademico, con indirizzo musicale e coreutico.

È cresciuta molto nel corso degli anni, nonostante la sua giovane età, riuscendo a entrare nella Experience Dance Company. Raimondo Todaro, professore di Amici 22, non è un personaggio nuovo per lei, avendo già ballato insieme in alcuni stage in passato anche se è una danzatrice della squadra di Emanuel Lo. Il pubblico ha iniziato a riconoscerla soprattutto dopo la partecipazione al video di Aka7even, ex Amici, per la canzone Perfetta così. All’interno di Amici 22 Maddalena Svevi e Mattia Zenzola si sono fidanzati con il pubblico entusiasta nell’assistere al primo bacio della coppia nei mesi finali del 2022. Le cose non sono però andate per il meglio e i litigi, misti con la tensione dovuta al percorso all’interno della scuola di Maria De Filippi, portano i due a dirsi addio. Nello specifico è Maddalena a lasciare Mattia, spiegandogli a dicembre 2022 come qualcosa si sia rotto tra loro. Una situazione un po’ complessa, considerando come la ballerina sia stata poi coinvolta nel Capodanno Gate. Una situazione superata, oggi è al serale di Amici dimostrando tutto il suo talento.

Amici 22 Maddalena sorella

Come per Maddalena Svevi ad Amici è facile conoscere un po’ di vita privata dei giovani talenti che si esibiscono per mesi all’interno della scuola. In questo la giovane ballerina non fa eccezione e così il pubblico ha scoperto come Maddalena abbia una sorella, Cecilia. Le due sono molto legate e quando è spuntata sui social una foto che le ritraeva insieme, i fan sono impazziti di gioia. Le due ragazze non hanno vissuto un’infanzia serena sul fronte famiglia, data la fine del matrimonio dei loro genitori, divorziati. Maddalena ha raccontato d’aver sofferto enormemente la lontananza di suo padre ma d’aver sempre trovato supporto in sua madre ma soprattutto sua sorella Cecilia, confidente e amica per la vita. Lo scatto pubblicato è di vita quotidiana, non di quelli ben studiati per i social e colmi di filtri. Una foto reale, di quelle da conservare e rivedere per farsi venire gli occhi un po’ lucidi. Un abbraccio tra sorelle, con Cecilia che spiega a Maddalena come la casa sia vuota senza di lei ma, al tempo stesso, che l’attende il più tardi possibile, sperando possa arrivare fino alla fine del Serale di Amici 22.