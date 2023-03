Amici 22 Mattia Zenzola chi è: Instagram e TikTok 

Chi è Mattia Zenzola, ballerino del Serale di Amici 22: conosciamolo meglio dall’ex fidanzata Maddalena al motivo per il quale Mattia ha lasciato Amici 21 ed è tornato

Mattia Zenzola, 17 anni, è un ballerino del Serale di Amici 22, nato a Bari il 15 gennaio 2004 sotto il segno dello Scorpione dove vive con la sua famiglia. La sua è una storia particolare, dal momento che Mattia è un ex concorrente di Amici 21, ovvero l’edizione precedente a quella in corso. Com’è possibile, quindi, che sia tornato nella scuola di Maria De Filippi? Il suo percorso non è stato particolarmente fortunato, con Raimondo Todaro che aveva sospeso la sua maglia ad Amici 21, non vedendo in lui la giusta riconoscenza per essere entrato nel talent di Maria De Filippi. Il giovane ballerino è poi riuscito a riconquistarla ma ecco il vero e proprio dramma. Mattia Zenzola si è infortunato e non ha potuto ballare per molto tempo, portando ancora un vistoso tutore dopo la sosta natalizia. Non riuscendo a recuperare, in accordo con i medici è stato costretto ad abbandonare la scuola di Amici, così da essere curato a dovere e far fisioterapia. Una storia triste ma splendida allo stesso tempo, con Raimondo Todaro che gli ha assicurato un banco ad Amici 22 e ha poi mantenuto la promessa.

Conosciamo meglio Mattia Zenzola, che si è avvicinato al mondo della danza quando era ancora molto giovane, specializzandosi principalmente nel ballo latino americano e nella zumba. Il suo è un talento indiscutibile, e infatti i professori mettono in dubbio più che altro il suo atteggiamento e non le doti che ha. A soli 11 anni è entrato a far parte dello staff di Beto Perez, creatore della zumba, mettendo in pratica le tantissime indicazioni ricevute da sua madre, a sua volta insegnante di questo genere di danza. La sua storia travagliata, insieme all’enorme talento, lo hanno reso un personaggio amatissimo sui social, con 384mila follower su Instagram (@mattia_zenzola) e più di 323mila su TikTok (@mattia.zenzola).

Amici 22 Mattia e Maddalena perché si sono lasciati

Spesso scoppia l’amore all’interno della scuola di Amici 22, com’è successo a Mattia Zenzola e Maddalena Svevi, entrambi ballerini di grande talento. Inizialmente la loro era una semplice simpatia, ma la lunga convivenza li ha portato a conoscersi meglio e frequentarsi costantemente, fino al bacio scattato a ottobre 2022, che ha profondamente emozionato i fan, che hanno iniziato a fare il tifo per loro. Il percorso di Mattia Zenzola ad Amici 22, però, non è dei più semplici, date le accuse del professore Raimondo Todaro nei suoi confronti, affiancato in questo da Umberto Gaudino. Nello specifico è stato più volte detto al ballerino che non ascolta le correzioni ricevute in sala. Una tensione accumulata nei mesi di novembre e dicembre 2022, il che ha di certo avuto un impatto sulla storia d’amore tra Mattia e Maddalena ad Amici. I due, alla fine, si sono lasciati, continuando il loro percorso da single. Dopo alcune discussioni, infatti, a dicembre dello scorso anno vi è stato l’ennesimo chiarimento e la decisione di lasciarsi è stata infine presa principalmente da Maddalena Svevi, che ha spiegato come si fosse rotto qualcosa tra loro.