Amici 22 Megan Ria chi è: Instagram e TikTok

Chi è Megan Ria, ballerina del Serale di Amici 22: è ancora fianzata con Gianmarco Petrilli o è single

Megan Ria, 17 anni, è una ballerina del Serale di Amici 22, talentuosa e già alquanto nota, ancor prima di entrare a far parte della scuola talent di Maria De Filippi. Nata a Imola nel 2005 vive a Massa in Toscana. L’allieva è di origini cubane, sua madre infatti è di Cuba e le ha trasmesso la grande passione per la danza. Oggi è una giovanissima ballerina e modella, sempre col sorriso sulle labbra, come dimostra nei suoi frequenti post su Instagram, dov’è seguita da quasi 83mila follower (@riamegan), mentre su TikTok sono poco più di 68mila (@meganria1). È però nella sua vita privata e nel suo passato che Megan Ria inizia la sua carriera da Danzatrice. A Massa Carrara ha iniziato a studiare ballo a soli sei anni, presso lo Studio Danza Caribe Loco. Come detto, Amici 22 è per lei un’ottima vetrina ma di certo non il suo primo approccio al mondo dello spettacolo. A soli 4 anni ha partecipato a Chi ha incastrato Peter Pan ballando la Pizzica con Piero Chiambretti all’epoca ospite. Il suo talento l’ha spinta, giovanissima, nel corpo di ballo di programmi come Battiti Live e Il Cantante Mascherato. A fare in modo che il pubblico la riconoscesse è stato però di certo il video di Tribale di Elodie prima che Megan Ria mettesse piede nella scuola, entrando nella squadra di Raimondo Todaro per poi passare a Emanuel Lo.

La scuola di Amici 22 ha di certo portato bene alla 17enne dal punto di vista amoroso, oltre che professionale. Megan Ria è fidanzata con Gianmarco Petrilli, ballerino come lei. In breve i due danno vita a una vera e propria relazione, costantemente sotto l’occhio delle telecamere, il che ha creato qualche attrito. Il pubblico del talent di Maria De Filippi ha subito iniziato a fare il tifo per loro ma le cose non sono andate tanto bene quanto sperato. Dopo una crisi, i due si riavvicinano e la situazione prosegue così anche nel 2023, che inizia in maniera complessa per la ballerina di Amici 22, che ha lasciato la squadra di Raimondo Todaro, che non l’avrebbe valorizzata abbastanza. Megan Ria e Gianmarco Petrelli stanno ancora insieme. Nessun dubbio sul fatto che i due ballerini siano fidanzati ancora oggi.

Amici 22 Megan a Chi ha incastrato Peter Pan

I videoclip e i corpi di ballo dei vari programmi elencati non sono state, però, le prime esperienze per Megan Ria, vista a Chi ha incastrato Peter Pan quando era soltanto una bambina. Parliamo del 2009, quando la ballerina di Amici 22 aveva appena 4 anni. Nel cast di quella terza edizione del programma di Paolo Bonolis, colmo di bambini, c’era la futura ballerina. In un video divenuto virale perché riproposto in onda nel programma La tv dei 100 e 1, si vede Piero Chiambretti ospite di Chi ha incastrato Peter Pan, con Megan Ria in studio che, come altri bambini, ha posto al conduttore una domanda, chiedendogli se volesse ballare la pizzica con lei. La ballerina era già appassionata di danza, ignara del fatto che sarebbe diventato il lavoro della sua vita.