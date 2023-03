Amici 22 NDG chi è: Instagram e TikTok

Chi è NDG uno dei cantanti arrivati al serale di Amici 22: l’enorme successo prima della scuola e quell’incredibile somiglianza

Nicolò De Girolamo, in arte NDG, e questo nome d’arte si ricava dalle iniziale del nome e del cognome dell’artista, è uno dei 7 cantanti che sono riusciti a ottenere l’accesso al serale di Amici 22. Originario di Roma, classe 2000, NDG è uno di quelli che potremmo definire “veterani” di questa edizione del talent, nonostante la giovanissima età. NDG, infatti, già prima di entrare nella scuola era riuscito a ottenere una grandissima risonanza grazie al singolo Panamera, con cui nel 2019 ha letteralmente sfondato, facendo registrare più di 30 milioni di stream con quel brano e ottenendo la certificazione di disco d’oro. Un successo enorme, che ha sicuramente garantito a NDG un ruolo di spicco al momento del suo ingresso nella scuola di Amici, anche se poi il percorso non è stato privo di incidenti e momenti complessi. Il successo di Panamera, infatti, ha portato un grande carico di aspettative che nei primi mesi del suo percorso l’allievo ha vissuto con difficoltà. Si è scontrato duramente con Rudy Zerbi e poi il cantante romano è stato al centro del capodanno gate, vivendo un periodo molto complesso. NDG è riuscito a salvare il proprio banco dopo il provvedimento per i fatti di Capodanno e ha dovuto lavorare sodo per raddrizzare il proprio percorso, che però nel 2023 è stato decisamente di livello superiore rispetto ai primi mesi. NDG ha dimostrato di essere cresciuto e si è conquistato la prestigiosa maglia per il serale, riuscendo a ritrovare fiducia dopo alcuni passaggi a vuoto. Sono tanti i fan che lo seguono su Instagram e su Tik Tok e che sperano in un nuovo successo dopo quello ottenuto con Panamera. Quando era più piccolo, NDG, cantante della squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, aveva provato ad affermarsi come ballerino, ma la sua carriera era incappata in alcune delusioni. Con la musica ha trovato la sua strada e grazie alla scuola di Amici, il suo ultimo singolo Voglio di Più vede la collaborazione con uno dei nomi più affermati della musica italiana, Dardust, che per l’occasione ha creato un beat.

Amici 22 NDG fratello di

Sin dal suo approdo nella scuola, NDG è stato uno dei cantanti più apprezzati e seguiti, complice anche la fama che accompagnava il cantante romano grazie a Panamera. Del cantante di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo si è parlato moltissimo sui social e molti fan hanno notato una netta somiglianza tra l’alunno di Amici e un grande protagonista del mondo dello spettacolo italiano. Si tratta di Frank Matano, comico protagonista di Lol su Prime Video e la somiglianza tra i due è talmente evidente che in molti hanno cominciato, per scherzo, a definire NDG fratello di Frank Matano. Come spesso capita sui social, la gag è leggermente scappata di mano e molti spettatori si sono chiesti se veramente NDG sia il fratello di Frank Matano, ma, chiaramente, tra i due non c’è alcun legame di parentela, soltanto una clamorosa somiglianza più volte sottolineata sui social dai fan.