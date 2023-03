Amici 22 Samu Segreto chi è: Instagram e TikTok

Chi è Samu Segreto, ballerino al Serale di Amici 22: è anche un attore e ha recitato con Fiorello

Samu Segreto, 18 anni, è uno dei ragazzi ammessi al Serale di Amici di Maria De Filippi. Nato a Palermo il 23 luglio 2004 sotto il segno del Leone, è un ballerino di hip hop molto talentuoso e ci sono svariate curiosità sul suo conto. Molto seguito sui social, il suo account Instagram vanta 146mila follower, mentre su TikTok sono poco più di 78mila (@samusegreto). Scopriamo qualcosa della vita privata di Samu Segreto, cresciuto con due fratelli, entrambi più piccoli di lui, ai quali è molto legato. Data l’età, il ballerino di Amici va ancora a scuola ma, ovviamente, ha ottenuto un permesso speciale per potersi dedicarsi a quest’esperienza del tutto fuori dal normale, da non potersi lasciar sfuggire. Precisamente è di origini siciliane, vive a Monreale e frequenta l’Istituto Mario Rutelli. Balla fin da quando era molto piccolo, iniziando a studiare nel 2012, dieci anni fa, quando lui ne aveva appena otto, sentendosi attratto fin da subito dall’hip hop. Il ballerino di Emanuel lo è arrivato ad Amici 22 con già qualche esperienza televisiva alle spalle. Nel 2016 Samu a soli 12 anni ha partecipato a Pequenos Gigantes.

Sembra però che sia stato il mondo dell’arte in genere ad attrarlo, considerando come abbia lavorato e studiato anche per seguire una strada ben diversa. Forse non tutti conoscono questo dettaglio sul ballerino di Amici 22 ma Samu Segreto è un attore, anche se di questo parleremo nel dettaglio in seguito. È riuscito però a farsi conoscere soprattutto grazie al ballo, ottenendo risultati enormi, come la partecipazione ai Mondiali di hip hop, rappresentando l’Italia nel torneo svoltosi a Las Vegas. Guardando alla vita privata del ballerino di Amici di Maria De Filippi, sappiamo che Samu Segreto non è fidanzato. Il 18enne è single, pur avendo simpaticamente dimostrato tutto il proprio affetto per la ballerina professionista del talent Elena D’Amario. Come dimenticare quando si è detto innamorato di lei e le ha anche scritto un bigliettino. Avere un confronto diretto sarebbe un po’ troppo per lui perché, come ha spiegato Maria De Filippi, è molto timido e nella vita privata è un “disastro”. Sappiamo inoltre che adora lo sport e pratica nuoto e karate, così come che ha un fratello acquisito, si può dire, il suo cane Thiago. Una piccola curiosità sul ballerino di hip hop di Emanuel Lo, i fan si chiedono cosa abbia Samu ai denti. È semplicemente un apparecchio fisso ortodontico.

Amici 22 Samu film con Fiorello

Abbiamo spiegato come Samu Segreto è un attore, oltre che ballerino dal grande talento, e vanta svariate esperienze di un certo peso. Lo ricordiamo ad esempio nel film Il mio corpo vi seppellirà, dramma in costume del 2021 nel quale interpreta Turi, giovanissimo che vive nel 1862. Non soltanto grande schermo, anche televisione per il ballerino di Amici 22, che ha preso parte alla fiction L’ora – Inchiostro contro piombo, ritrovandosi fianco a fianco sul set con Stefano Accorsi. Anche un film con Fiorello per Samu Segreto, Stranizza D’Amuri, esordio alla regia per Giuseppe Fiorello. Una pellicola tutt’altro che facile, anzi, trattando una storia di cronaca nera realmente accaduta, che sconvolse l’opinione pubblica italiana negli anni ’80. Parliamo nello specifico del delitto di Giarre, che nasce dal dramma dell’omofobia. Come questo termine suggerisce, Samu Segreto è gay in questa pellicola, raccontando la storia di Giorgio Giammona e Antonio Galatola, giovani siciliani che si amavano e che per questo sono stati costretti a perdere la vita.