Anticipazioni prima puntata Il Cantante Mascherato torna Ballando: il motivo

Le anticipazioni della prima puntata de Il Cantante Mascherato: torna un bel pezzo di Ballando con le stelle su Rai 1

Tornano su Rai 1 Milly Carlucci e il suo Il cantante Mascherato sabato 18 marzo e dalle anticipazioni della prima puntata possiamo subito scoprire che nello show rivedremo molti volti noti di Ballando con le stelle. La conduttrice, infatti, ha voluto sfruttare il successo del suo show e ha apportato diverse novità a Il cantante Mascherato, basandosi parzialmente proprio su Ballando con le stelle. In primis spicca la presenza de il mascherato per una sera, che ricalca evidentemente il ballerino per una notte di Ballando. Inoltre, troviamo in giuria una grandissima protagonista dell’ultima edizione dello show di Milly Carlucci, ovvero Iva Zanicchi, che ha completamente dominato Ballando con le stelle e ora arriva come giurata a Il cantante mascherato, affiancando Serena Bortone, Christian De Sica e i due volti ormai tradizionali dello show, giurati in tutte le quattro edizioni finora andate in onda: Francesco Facchinetti e Flavio Insinna. Sempre da Ballando con le stelle, vediamo altri protagonisti come Rossella Erra e Sara Di Vaira, che invece fanno parte del pool investigativo. Come al solito, poi, i grandi protagonisti saranno proprio le maschere, che si sveleranno per la prima volta e canteranno ben due canzoni a testa. Le anticipazioni della prima puntata de Il cantante mascherato offrono un quadro delle canzoni che vedremo in scena: il cavaliere veneziano canta Mentre tutto scorre e Noi due nel mondo e nell’anima, il cigno si esibisce con La bambola e un medley delle canzoni di Raffaella Carrà, per il ciuchino ci sono Personalità e Nunta Raggae Più, mentre i colombi cantano Fatti mandare dalla mamma e Triangolo. Proseguendo, la cricetina sarà di scena con Tu vuo’ fa l’americano e Dove sta Zazà, l’ippopotamo con Beggin e un medley di Elvis Presley, il porcellino con ben due medley, uno di Jannacci e uno di Gaber, e il riccio con Erba di casa mia e La voce del silenzio. Infine, lo scoiattolo canta Chimica e E la luna bussò, la stella si esibisce con Supereroi e Made in Italy e infine la rosa rossa e lo squalo sono di scena rispettivamente con Via con me e Certe notti e un altro brano a sorpresa a testa. Queste, dunque, le canzoni che animeranno l’attesissima prima puntata de Il cantante mascherato, ma le sorprese non finiscono qui.

Cantante Mascherato il mascherato per una sera

Come anticipato, la grandissima novità di questa edizione de Il cantante mascherato sarà la presenza del mascherato per una sera. Chiaramente, l’identità del mascherato per una serata non sarà svelata prima della puntata, visto che il senso del gioco è proprio scoprire chi si cela sotto il travestimento. Per ciò che riguarda il mascherato per una sera della prima puntata de Il cantante mascherato, la stella Milly Carlucci ha fornito delle anticipazioni, svelando che sotto la maschera ci sarà una coppia composta da un genitore e un figlio e ha anche dato degli indizi. La coppia è infatti una tra: Gigi D’Alessio e LDA, Stefania e Amanda Sandrelli, Al Bano e Jasmine Carrisi, Romina Power e Yari Carrisi e Alessandro e Leo Gassman. Chi sono i mascherati per una sera della prima puntata de Il cantante mascherato si scoprirà solo in corso d’opera.