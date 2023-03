Chi è la dottoressa Mujgan di Terra Amara: la star Melike Ipek Yalova

Chi è Melike Ipek Yalova la star della soap opera Terra Amara dove interpreta la dottoressa Mujgan: dalla politica alla televisione

Uno dei volti più amati della fiction Terra Amara, seguita da un numero sempre più importante di spettatori, è sicuramente quello di Melike Ipek Yalova, attrice turca che interpreta nella finzione narrativa il ruolo della dottoressa Mujgan. Nata ad Ankara il 29 aprile del 1984, suo padre Yuksel Yalova è stato un protagonista importante nel mondo della politica del suo paese, ex ministro dello stato turco. Anche Melike Ipek Yalova inizialmente si è interessata al mondo del padre, portando avanti i suoi studi proprio in quel campo. L’attrice di Terra Amara ha prima studiato relazioni internazionali all’Università di Bilkent, poi la dottoressa Mujgan si è spostata in Italia per proseguire il suo percorso di studi, specializzandosi in politica internazionale e gestione delle crisi a Roma, all’Università La Sapienza. Dopo questo percorso di studi di altissimo livello, Melike Ipek Yalova ha però deciso di non perseguire la strada di suo padre, ma di sfondare come attrice e ha sicuramente fatto la scelta giusta. La protagonista di Terra Amara si è affermata all’interno della produzione turca, molto viva in campo televisivo, come testimoniano le tantissime serie che ottengono un grande successo soprattutto in Italia. Il ruolo più importante di Melike Ipek Yalova è sicuramente quello della dottoressa Mujgan in Terra Amara, ma l’attrice si è fatta con conoscere in Italia già con Il secolo magnifico, mentre in Turchia la sua affermazione è arrivata con la serie Karadayi, andata in onda dal 2012 al 2015 e di cui Melike Ipek Yalova è stata un a grande protagonista. Dopo Terra Amata, l’attrice si è gettata in un’altra serie, Mahkum, mentre nel 2015 Melike Ipek Yalova ha anche esordito al cinema, nel film Can Feda di Cagatay Tosun. Come molte altre star del suo paese, su tutti ovviamente Can Yaman, Melike Ipek Yalova è diventata una vera e propria stella in Italia e il suo fandom è molto attivo, come possiamo vedere anche dagli oltre 700.000 followers su Instagram.

Melike Ipek Yalova fidanzata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Melike Ipek Yalova è stata sposata dal 2019 al 2021 con Altug Gultan, scrittore con una carriera molto importante nel mondo della televisione. È evidente, dunque, come il filo comune che lega i due ex coniugi sia proprio il mondo dello spettacolo, che Melike Ipek Yalova vive in primo piano, mentre il suo ex marito Altug Gultan viveva da dietro le quinte. Gultan ha firmato moltissimi programmi di successo in Turchia e ha contribuito al rilancio della televisione turca, oggi diventata un punto di riferimento in tutto il mondo come possiamo vedere dal successo delle serie tv turche in Italia o in generale dalla presenza di moltissime produzione che popolano le diverse piattaforme streaming. Ad ogni modo, il matrimonio tra Melike Ipek Yalova e Altug Gultan è terminato nel 2021 e da quel momento l’attrice di Terra Amara non ha più avuto una storia ufficiale e nemmeno dal suo profilo Instagram emergono dettagli in tal senso, visto che la dottoressa Mujgan pubblica soprattutto foto di sé e della sua sfera lavorativa.