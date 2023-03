Serena Bortone compagno: cosa pensa del marito

Chi è il compagno di Serena Bortone: perché la conduttrice di Oggi è un altro giorno odia il matrimonio e dove vive

Serena Bortone, 52 anni, è una famosa giornalista, presentatrice del programma Rai Oggi è un altro giorno, amatissimo, che ogni pomeriggio offre interessanti interviste agli spettatori. Questi, però, sono molto interessati anche alla sua vita privata e non soltanto a quella professionale. Serena Bortone non ha un compagno e ha rivelato in un’intervista al Corriere di essere felicemente single e di non riuscire a scendere a compromessi perché si sente una persona molto libera perché tiene molto alla propria indipendenza. La conduttrice Rai ha anche spiegato che non è intenzionata a sposarsi, vivendo in grande serenità in una splendida casa di campagna a Roma, circondata dall’amore dei suoi gatti, ma che in passato ha avuto due importanti convivenze ma non si conoscono dettagli sugli ex di Serena Bortone. Più volte si è parlato però di un ipotetico ex marito di Serena Bortone, infatti spesso ritorna in auge un ex consorte misterioso ma le cose non stanno esattamente così, dal momento che la presentatrice di Oggi è un altro giorno non si è mai sposata e, spiegando anche le ragioni per quali non ha mai avuto figli, si è espressa così: non crede nel matrimonio ma nell’indipendenza e le nozze non fanno per lei. Crede invece nell’amore e non esclude mai che possa arrivare, anche se in questa fase non c’è una persona speciale per lei.

Serena Bortone carriera

Serena Bortone, 52 anni, è nata a Roma l’8 settembre 1970 e a soli 19 anni, nel 1989, ha fatto il suo debutto come autrice televisiva all’interno della redazione del programma Alla ricerca dell’arca, su Rai 3, che ha di fatto lanciato la sua carriera. Il lavoro da autrice le ha dato grandi soddisfazioni, arrivando nel gruppo di lavoro di Avanzi prima e Ultimo Minuto poi. Nel 1996 tutto cambia, dal momento che da dietro le quinte, dove continua a essere impegnata, passa però anche davanti alla telecamera. Inizia a ricoprire il ruolo di inviata per i collegamenti in diretta di Mi manda Raitre, al quale ha collaborato fin dal 1994 come autrice, quando ancora si chiamava Mi manda Lubrano. Nel 1998 fa una gran sterzata sul fronte della carriera e così il pubblico ha potuto apprezzare Serena Bortone giornalista politica, impegnata come autrice e inviata di TeleCamere, che nel 2006 la vede anche come co-conduttrice. L’anno dopo fa un salto nel passato ed eccola nuovamente a Mi manda Raitre, per poi contribuire alla prima edizione di Agorà, ancora come autrice e inviata, seguendo in Francia le elezioni presidenziali del 2012 e nel 2014 quelle americane. La Rai ha plasmato la sua intera carriera e nel 2016 è l’ideatrice e conduttrice del format Tutti salvi per amore, che prova a raccontare il mondo attuale in trasformazione attraverso i rapporti sentimentali. Dal 2017 al 2020 è stata alla conduzione di Agorà e da settembre dello stesso anno approda su Rai 1, alla guida di quello che è senza dubbio il suo programma più famoso, Oggi è un altro giorno.