Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso perché si sono lasciati: c’entra lei

Rottura tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, i motivi del perché si sono lasciati e l’intervista a Verissimo sulla sua vita sentimentale

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono lasciati a inizio 2023 e il perché ha colpito duramente i fan della coppia. Nulla da fare per l’ex Miss Italia e l’ex calciatore, insieme da cinque anni, che hanno fronteggiato quella che è stata definita una crisi insanabile. Sempre più rare le visite dell’ex calciatore della Juventus da Firenze a Roma, dove vive l’ex Miss Italia insieme ai due figli avuti dall’ex marito Francesco Cozza. Assenti da molto tempo foto della coppia insieme e felice sui social, per una serie di indizi che aveva già da un po’ fatto sospettare il peggio ai fan, che non volevano crederci. Ora tutti si chiedono perché Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono lasciati. La coppia aveva superato molte sfide, prendendo parte a Temptation Island VIP, mettendo alla prova il proprio amore, superando le tentazioni e uscendo dalla trasmissione più forti. In quell’occasione erano emersi dei problemi di coppia che occorreva affrontare ma, accantonate tentatrici e tentatori, erano tornati a casa più innamorati di prima. Una sensazione di grande gioia i due erano riusciti a conferirla anche in occasione della partecipazione di Manila Nazzaro al Grande Fratello VIP. L’ex Miss Italia è stata ospite proprio della settima edizione del reality, confidando all’amica Milena Miconi d’avere qualcosa di molto importante da raccontarle, spingendo i fan a pensare alla fine dell’amore con Lorenzo Amoruso.

La coppia ha preferito non parlare in maniera aperta della propria relazione, dopo anni trascorsi sotto i riflettori. In particolar modo la conduttrice radiofonica aveva bisogno di normalità e così ha tenuto per sé tutto quello che pare successo con l’ormai ex compagno. Una rottura recente, che fa male, considerando anche come vi siano due figli coinvolti, che di certo in questi anni si erano abituati alla presenza di un altro uomo nella loro vita oltre al padre biologico. A dicembre 2022 tutto sembrava ancora normale e risale ad allora la loro ultima foto di coppia, felici come non mai, almeno in apparenza, al matrimonio di Francesca Cipriani. Ad annunciare la fine della storia d’amore non sono stati loro due, come detto, ma il settimanale Chi, che è in possesso di informazioni tali da poter svelare che l’amore sia ormai giunto al capolinea, anche in assenza di dichiarazioni di vario genere dei due. Il magazine di Alfonso Signorini va però oltre il semplice annuncio e risponde alla più grande curiosità dei fan: Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso perché si sono lasciati. La colpa sarebbe da ritrovare in una “lei” ammaliante ma non fatta di carne e ossa, parliamo della televisione e, in generale, della necessità di continuare ad apparire dinanzi alle telecamere. A decidere di farla finita sarebbe stata Manila Nazzaro, che ha lasciato Lorenzo Amoruso in seguito a delle divergenze insanabili. Si può dire come la televisione abbia dato alla testa all’ex calciatore, accusato dalla compagna di un’eccessiva voglia d’apparire. A nulla sarebbero serviti i tentativi dell’uomo di riavvicinarsi e, ad oggi, non ci sarebbero spiragli per un ritorno di fiamma.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso storia d’amore

Il pubblico televisivo è molto affezionato a Manila Nazzaro e, di conseguenza, ha fatto a lungo il tifo per la sua storia d’amore con Lorenzo Amoruso, ormai conclusa. Proviamo però a fare un passo indietro e vedere come si sono conosciuti i due, rispettivamente ex Miss Italia nel 1999 ed ex calciatore. Non il primo sportivo per lei, avendo sposato un altro ex calciatore, Francesco Cozza, al quale è stata sposata dal 2005 al 2017, avendo con lui due figli, Nicolas e Francesco. La felicità è finalmente tornata nella sua vita, dopo il divorzio, al fianco di Lorenzo Amoruso, poi conosciuto al grande pubblico grazie a Temptation Island Vip. I due si sono conosciuti in un momento molto difficile per Manila Nazzaro, come lei stessa ha raccontato, dal momento che la ferita per il suo matrimonio concluso era ancora viva. Il mondo dei social li ha portati a conoscersi. Un amore nato su Twitter, si potrebbe dire, dove si sono scritti per mesi prima di vedersi faccia a faccia. Lei aveva la testa altrove, ha detto, dovendosi occupare della separazione, e ha apprezzato enormemente che lui abbia deciso di attenderla. Premesse splendide per una storia durata purtroppo soltanto cinque anni, nel corso dei quali lei ha visto in Amoruso un uomo buono e attento nei confronti suoi e dei suoi figli. Una figura salda nella sua vita ma forse l’esperienza a Temptation Island ha cambiato un po’ le carte in tavola, spingendo lui verso una visibilità maggiore.