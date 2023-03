Pupo figlie chi è la mamma di Clara Ilaria e Valentina

Chi sono le mamme delle tre figlie di Pupo: una è frutto di un tradimento. Il cantante di gelato al cioccolato ha due “mogli”

Pupo ha tre figlie e si può dire senza dubbi che la vita privata del cantante di Gelato al cioccolato sia tutt’altro che scontata. Sposato con sua moglie Anna nel 1975, quando aveva appena 20 anni, il cantautore di origini fiorentine ha avuto da lei due figlie, i cui nomi sono Ilaria e Clara. Nel 1983, però, è venuta al mondo Valentina che, per quanto sorprendente, non è stata partorita da sua moglie Anna, così come dalla sua seconda compagna di vita. Per una breve fase, infatti, c’è stata un’altra donna che ha trovato spazio nella vita di Pupo, anche se soltanto per una notte di passione. Il suo nome è Mary, madre di Valentina, grande fan di Pupo, che ha avuto modo di conoscere in maniera decisamente approfondita. Il cantante ha raccontato come i due si fossero intrattenuti a parlare e far festa dopo alcuni concerti, per poi finire col fare l’amore. Col tempo i due si sono rivisti e lei gli ha svelato d’aver avuto una bambina, senza però confessargli fosse sua. Mary ha atteso cinque anni prima di confessare tutto a Pupo, che ne ha poi parlato con sua moglie, anche se dopo un po’ di tempo: “Ora lei la ama come se fosse sua figlia”. La prima figlia di Pupo è Ilaria che ha 48 anni, Valentina invece è nata nel 1987 e ha quindi 36 anni di età, mentre l’ultima Clara è nata nel 1991 e ha quindi 32 anni. Ilaria e Clara sono socie in affari e si occupano della gestione di Gelato al Cioccolato, locale a Ponticino, luogo di nascita di Pupo. La primogenita del cantante ha due figli, Leonardo e Viola, mentre la terzogenita è laureata in Scienze Turistiche. Valentina invece è stata riconosciuta dal cantante quando aveva sette anni ed è madre di Matteo.

Pupo mogli

Forse non tutti sanno che Pupo ha due mogli e parla della sua vita privata in maniera molto aperta. Il cantante è bigamo, per quanto ciò possa sembrare sorprendente. Ha una moglie e un’amante, ma soprattutto un accordo con entrambe, che sanno perfettamente quale sia la situazione. Nel 1974 Pupo ha sposato Anna Erli, che è ancora oggi sua moglie, ma negli anni non si è dimostrato fedele, fino al 1989, dopo 15 anni di matrimonio, quando il cantante ha trovato un nuovo amore, iniziando una vera e propria relazione parallela con Patricia Abati, che per un periodo è stata la sua “altra donna”. Dopo alcuni anni è venuto tutto alla luce, complicando non poco le cose, considerando come lei fosse sposata con un piccolo proprietario di uno studio di registrazione. Pupo ha provato a vivere qualcosa di inaspettato, nel rispetto dell’amore per le due donne, avendo la fortuna di non dover rinunciare a nessuna delle due. Resta legato a sua moglie Anna Erli, madre di due delle sue figlie, vivendo a pieno la storia d’amore con Patricia Abati che, intervistata, ha spiegato d’essere una sua compagna e non l’amante, ovvero non deve accontentarsi delle briciole in questa relazione. Col tempo la compagna è diventata anche la sua manager, allontanatasi poi da suo marito. Voci di corridoio suggerivano che i tre vivessero insieme nella stessa casa ma le cose non stanno così, affatto. Pupo e sua moglie Anna vivono a Ponticino mentre Patricia abita a Firenze. Pare che da una parte l’artista viva la vita famigliare con la madre delle sue figlie e dall’altra quella sul palco, in tour, con il suo secondo amore.