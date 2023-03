Amici 22 svelato il testo della lettera di Megan per Gianmarco

Il testo della lettera che l’allieva di Amici 22 Megan ha scritto a Gianmarco: l’emozione toglie il coraggio di parla, ma Megan fa la promessa

È giunta subito al termine, dopo la prima puntata del serale, l’avventura di Megan Ria ad Amici 22. La ballerina è stata una degli eliminati della prima puntata del serale di Amici 22, insieme a NDG, e ha, di conseguenza, dovuto abbandonare la scuola dopo la puntata. Nel primo appuntamento col daytime della settimana, gli spettatori hanno potuto scoprire cosa è accaduto dopo il serale e hanno assistito all’emozionante momento dell’addio di Megan a Gianmarco. Nella sua avventura nella scuola di Amici, infatti, la ballerina ha stretto una profonda storia d’amore con Gianmarco Petrelli, anche lui ballerino in gara ad Amici 22. Dopo la puntata, Gianmarco ha trovato in camera un pupazzo sul proprio letto e una lettera, scritta proprio da Megan, che lo ha visibilmente fatto emozionare. La ballerina ha voluto congedarsi dal suo amato, ma l’emozione era talmente tanta che ha preferito affidare le proprie parole alla scrittura, senza affrontare Gianmarco viso a viso. Megan ha iniziato la lettera scrivendo di amare Gianmarco e di aspettarlo fuori dalla scuola, ma il più tardi possibile, perché l’augurio della ballerina è che il ragazzo possa arrivare più in fondo possibile. Megan ha poi rimarcato di non aver il coraggio di guardare negli occhi Gianmarco e ha preferito scrivere quelle poche parole nel poco tempo che ha avuto. Dopo un invito a essere una iena sul palco, Megan ha promesso a Gianmarco di stare al suo fianco, aspettandolo fino alla fine del talent e sostenendolo in questo suo percorso. La prima puntata del serale di Amici ha regalato agli spettatori subito un’eliminazione pesante, accompagnata dalla visibile commozione di Megan, che ha scritto una lettera capace davvero di emozionare tutti i fan.

Amici 22 Megan e Gianmarco la storia d’amore

La storia d’amore tra Megan Ria e Gianmarco Pretelli è stata sicuramente una delle più emozionanti di questa edizione di Amici. I due hanno mostrato immediatamente un ottimo feeling e dopo un flirt iniziale hanno iniziato a fare coppia fissa, almeno fino a dicembre, quando tra Megan e Gianmarco è parzialmente subentrato il gelo. Le pressioni della scuola hanno sicuramente influito nel creare delle piccole tensioni tra i due, con Megan che ha lamentato di non avere tempo per sé e ha chiesto di avere spazio. Pur contrariato, Gianmarco si è distanziato da Megan, ammettendo di volere una storia chiara, senza tira e molla, sennò sarebbe stato meglio chiuderla. La lontananza tra i due ballerini però dura poco, l’amore risboccia e supera anche le tensioni causate dall’ingresso di Isobel, che in realtà sono state immediatamente allontanate, perché sui social molti fan hanno cominciato a vedere di buon occhio un possibile avvicinamento tra Isobel e Gianmarco, ma in realtà non c’è mai stato nulla e anche la stessa Isobel e Megan sono diventate subito molto amiche. Negli ultimi mesi, dunque, Megan e Gianmarco hanno stabilizzato la loro storia d’amore, al netto di alcune incomprensioni, che però non hanno mai causato crisi profonde. Insieme, i due sono approdati al serale, ma l’avventura ad Amici 22 di Megan è terminata anzitempo e ora la ballerina fa il tifo per il suo Gianmarco, in attesa di riaverlo con sé, magari da vincitore.