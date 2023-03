Anticipazioni Uomini e Donne Lavinia: la scelta di Alessio

Le anticipazioni di Uomini e Donne sulla scelta di Lavinia: la dura reazione di Alessio all’atteggiamento della tronista

Continua ad andare per le lunghe la situazione di Lavinia Mauro, ultima tronista della prima parte di stagione che deve ancora fare la sua scelta a Uomini e Donne. Come evidenziato dalle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, nell’ultima registrazione non c’è stata alcuna scelta da parte di Lavinia e la situazione sembra ancora essere in una fase di stallo. Da tempo, ormai, la tronista è chiamata a fare una scelta, ma Lavinia sta continuando a tentennare e non sembra riuscire a prendere una decisione. A quanto pare, la ragazza non avrebbe la giusta serenità per scegliere, ma questa indecisione sta cominciando a pesare, creando anche più di qualche malcontento tra i fan. Dopo la scelta di Federico, ormai gli occhi sono puntati interamente su Lavinia, con gli spettatori desiderosi di conoscere la volontà della ragazza e impazienti per il tempo d’attesa. Il malcontento, almeno per ora, è destinato ad aumentare, perché Lavinia nell’ultima registrazione non ha fatto alcuna scelta e a quanto fuoriesce dalle anticipazioni, non sembra imminente la fine del suo percorso. Negli ultimi tempi si è parlato anche della possibilità che Lavinia concludesse il suo trono senza una scelta, una via che, se la situazione non si sblocca presto, potrebbe sicuramente tornare in auge.

Uomini e Donne l’ira di Alessio Campoli

Il malcontento non serpeggia solo tra i fan, ma anche tra i diretti interessati, coinvolti nel lungo processo decisionale di Lavinia e ansiosi di conoscere la scelta della tronista. La donna ha portato avanti la conoscenza con Alessio Corvino e Alessio Campoli e non riesce proprio a decidersi tra loro due, ma adesso anche i corteggiatori stanno esaurendo la pazienza. Continuando nelle anticipazioni di Uomini e Donne, scopriamo che Alessio Corvino non ha preso parte all’ultima registrazione, indispettito dall’ennesima discussione sulle segnalazioni arrivate sul suo conto e sulla sua ex e soprattutto dal fatto che Lavinia creda a queste voci e non a lui. Alessio Corvino, stando alle anticipazioni, ha deciso di abbandonare lo studio, con Lavinia che si è detta stanca di rincorrere il corteggiatore, ance se non è riuscita a trattenere le lacrime per la scelta del ragazzo. Ha inoltre precisato che attende le scuse da parte del corteggiatore e che ritiene di essersi comportata in modo corretto e giusto. Se Alessio Covino ha manifestato palesemente la sua contrarietà per la situazione, anche Alessio Campoli non sembra troppo a suo agio, visto che anche lui vorrebbe che Lavinia arrivasse il prima possibile a una scelta e probabilmente crede che la scelta di Corvino di non prendere parte all’ultima registrazione possa essere indicativa per la tronista e per la sua scelta. Non presentandosi Alessio Corvino, Campoli ritiene a questo punto di essere la scelta ma il tentennamento della tronista continua provocando l’ira del romano che si chiede che senso ha continuare così. Insomma Lavinia prende tempo e tiene in stand by i due corteggiatori, i quali però iniziano a mostrare la loro insofferenza, che si unisce a quella degli spettatori. Il problema di base che emerge dagli spoiler su Lavinia è che lei sembra propensa ad aspettare il ritorno di Corvino palesando così l’inutilità della presenza di Campoli visto che aveva l’occasione di sceglierlo.