Massimiliano Virgili chi è l’ex marito di Claudia Pandolfi: solo un mese

Chi è Massimiliano Virgili ex marito di Claudia Pandolfi: il matrimonio lampo e i motivi della separazione

Massimiliano Virgili è l’ex marito di Claudio Pandolfi, una delle attrici più celebri del panorama italiano. Nato a Roma il 18 marzo del 1967, si è laureato in giurisprudenza, ma ha deciso poi di dedicarsi al mondo dello spettacolo, facendosi strada prima come attore e poi come doppiatore. Ha ottenuto successo soprattutto grazie a Il maresciallo Rocca, dove ha interpretato il ruolo del carabiniere Carmelo Russo, ma Massimiliano Virgili è finito spesso anche al centro del gossip, soprattutto per il suo controverso matrimonio con Claudia Pandolfi. I due hanno avuto una storia d’amore sul finire degli anni Novanta e nel 1999 si sono sposati, ma il matrimonio è durato appena un mese. Di ritorno dal viaggio di nozze, i due infatti hanno divorziato, con le nozze che sono state annullate anche dal Tribunale della Sacra Rota. Di questo matrimonio lampo si è parlato davvero tanto all’epoca e anche recentemente con la stessa Claudia Pandolfi che nell’intervista a Belve ha spiegato di aver sbagliato e che già prima delle nozze aveva molti dubbi che però erano stati archiviati come ansia pre matrimoniale. Solo Carlotta Natoli, collega attrice, le aveva detto che in realtà non voleva sposarsi. Dopo la rottura e il divorzio Massimiliano Virgili ha ritrovato l’amore con Vincenza Giamunno, con cui si mostra felice e sorridente sui social. I due hanno avuto anche due figli e sul profilo Instagram possiamo vedere molte foto che ritraggono l’attore e doppiatore insieme alla sua famiglia.

Massimiliano Virgili lavoro

Nonostante la laurea in giurisprudenza, Massimiliano Virgili ha deciso di tentare la via del mondo dello spettacolo e ha sicuramente avuto ragione. Il successo è arrivato, come detto, grazie soprattutto a Il maresciallo Rocca, ma l’ex marito di Claudia Pandolfi ha recitato anche in altre fiction di grande successo come Un medico in famiglia, La squadra e la quinta stagione di Don Matteo. Virgili vanta qualche esperienza anche al cinema e parecchia gavetta a teatro, ma una delle attività più importanti che ha portato avanti in carriera è quella del doppiaggio. Una questione di famiglia per Massimiliano, visto che è nipote di Manlio De Angelis, uno dei più grandi doppiatori del cinema italiano, voce di attori come Joe Pesci, Richard Dreyfuss e Alan Arkin, ed è il cugino di Vittorio ed Eleonora, figli di Manlio e doppiatori anche loro. Massimiliano Virgili ha portato avanti la tradizione familiare e ha prestato la voce a diversi attori importanti in grandi film. Ha doppiato tra gli altri Zach Galifianakis in Operation: Endgame, Joseph Fiennes in Correndo con le forbici in mano e Oscar Isaac in 1981: Indagine a New York. Inoltre l’ex marito di Claudia Pandolfi è la voce italiana di Jason Momoa ne Il trono di spade, dove l’attore interpreta il personaggio di Khal Drogo. Il nome dell’attore e doppiatore è sicuramente molto noto ai fan dei lavori giapponesi d’animazione, visto che ha lavorato a pellicole come UFO Robot Gattaiger – La grande battaglia dei dischi volanti e Capitan Harlock: L’arcadia della mia giovinezza. Infine, l’attività di doppiatore di Massimiliano Virgili si è allargata anche oltre il cinema e la televisione, fino ad approdare ai videogiochi e nello specifico a Horizon Forbidden West.